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मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, प्रसूता और नवजात की मौत, जांच कमेटी बनी

कोरबा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 8 माह की गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत का मामला सामने आया है, जो तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. हाल फिलहाल में यह दूसरा मामला है. जब अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं. दोनों ही मामलों में मरीजों की मौत हो चुकी है. मौजूदा मामले में प्रसूता ने अस्पताल में ही दम तोड़ा है.

दीपका बस्ती निवासी ओंकारेश्वर रजक की पत्नी कविता (आठ माह की गर्भवती) को प्रसव पीड़ा होने पर पिछले दिनों मिनीमाता शांतिनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया था. वहां से स्थिति को देखते हुए उन्हें कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया था. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद लगातार तीन दिनों तक केवल सामान्य प्रसव का इंतजार कराया गया. इस दौरान परिजनों ने कई बार सोनोग्राफी कराने और स्थिति को भांपते हुए सिजेरियन करने या किसी हायर सेंटर में रेफर करने की गुहार लगाई. लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

समय रहते करते ऑपरेशन तो बच जाती जान

​पति ओंकारेश्वर और अन्य परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते सिजेरियन डिलीवरी कर दी जाती या मरीज को अन्यत्र रेफर कर दिया जाता, तो मां और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सकती थी.​अस्पताल में रात के समय डॉक्टरों की नियमित उपलब्धता नहीं रहती. रात 12 बजे से 2 बजे के बीच भी जिम्मेदार डॉक्टर वार्ड या लेबर रूम में मौजूद नहीं मिले.

हमने कई बार कहा कि सिजेरियन डिलीवरी कर दीजिए लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा. लापरवाही के कारण बहू की मौत हुई- धनबाई, मृतका की सास

कुछ ही समय में हो गई प्रसूता की मौत

​अचानक सोमवार को तड़के कविता की प्रसव पीड़ा और बेचैनी काफी बढ़ गई, जिसके बाद उसे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया. वहां उसकी सांसें तेजी से उखड़ने लगीं और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई. इस एक ही घटना में मां और बच्चे दोनों की सांसें थम जाने से पूरे परिवार में बेहद मातम का माहौल है.

"लापरवाही के आरोप निराधार "

विवाद और हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. आदित्य सिसोदिया ने अस्पताल प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट की है.

​डॉ. सिसोदिया ने परिजनों के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज को तीनों दिन उचित चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया था और डॉक्टर नियमित रूप से राउंड ले रहे थे. प्रसूता के गर्भाशय का मुंह खुला नहीं था, इसलिए सामान्य प्रसव की संभावना को देखते हुए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था. ​

सोमवार सुबह अचानक महिला को घबराहट और दिल की धड़कन तेज होने (पल्पिटेशन) की शिकायत हुई, जिससे उसकी हालत तेजी से बिगड़ी. ​महिला को लेबर रूम में शिफ्ट किया गया, तब तक गर्भस्थ शिशु की धड़कन बंद हो चुकी थी. ऐसी स्थिति में सिजेरियन करने का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं था. मृतका के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया-डॉ. आदित्य सिसोदिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष

​प्रशासनिक जांच भी शुरू

​घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक आंतरिक जांच कमेटी का गठन कर दिया है. जिसकी जिम्मेदारी डॉ. आदित्य सिसोदिया को सौंपी गई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मेडिकल दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही मौत के असली कारणों और इलाज में किसी प्रकार की कोताही बरती गई थी या नहीं, इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी.