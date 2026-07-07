ठेका नर्सिंगकर्मी दीपक की खुदकुशी के 25 दिन बाद गर्भवती पत्नी ने दी जान देने की कोशिश...एसएमएस अस्पताल में भर्ती
दीपक की पत्नी की हालत स्थिर है, लेकिन गर्भावस्था को देखते चिकित्सक लगातार निगरानी रखे हैं. नेता प्रतिपक्ष जूली का सरकार पर हमला.
Published : July 7, 2026 at 9:06 PM IST
जयपुर: ठेका नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या के महज 25 दिन बाद उनकी दो माह की गर्भवती पत्नी करिश्मा खारवाल ने भी खुदकुशी करने का प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में दौसा से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद न्यू मेडिकल आईसीयू में भर्ती कर लिया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन गर्भावस्था को देखते हुए लगातार निगरानी रखी जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एसएमएस अस्पताल पहुंचे और करिश्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली.
करिश्मा के पिता रामसिंह खारवाल ने बताया कि दीपक की मौत के बाद उनकी बेटी पूरी तरह टूट चुकी थी. वह लगातार अवसाद में रहती थी. अक्सर कहती थी कि अब उसका और आने वाले बच्चे का भविष्य कौन संभालेगा?. परिवार के सदस्य हर समय उसके साथ रहने की कोशिश करते थे, लेकिन सोमवार को कुछ देर के लिए अकेली मिलते ही उसने यह कदम उठा लिया.
पिछले दिनों जयपुर में नौकरी से हटाए जाने से आहत संविदाकर्मी दीपक खारवाल की आत्महत्या के बाद, सरकार की वादाखिलाफी से टूटे और मानसिक तनाव में आकर उनकी तीन माह की गर्भवती धर्मपत्नी श्रीमती करिश्मा खारवाल द्वारा विषाक्त पदार्थ खाने की सूचना मिलने पर SMS अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात… pic.twitter.com/2BEQu3mB2L— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) July 7, 2026
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12 जून को दीपक ने की थी आत्महत्या: 12 जून को सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में कार्यरत 25 वर्षीय ठेका नर्सिंगकर्मी दीपक खारवाल ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. उनकी मौत के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन परिवार का कहना है कि नौकरी से जुड़े तनाव के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में था.
जूली का सरकार पर हमला: इधर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि दीपक की आत्महत्या के बाद सरकार ने मुआवजे और हटाए गए संविदा कर्मचारियों की बहाली का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ. जूली ने कहा कि दो माह की गर्भवती महिला की सुध तक किसी ने नहीं ली. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है.
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