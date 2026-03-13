ETV Bharat / state

फतेहपुर सीकरी में पति मोबाइल लेकर गया तो नाराज गर्भवती पत्नी ने दी जान

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा.

गर्भवती पत्नी की आत्महत्या
गर्भवती पत्नी की आत्महत्या (Agra Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 8:10 AM IST

|

Updated : March 13, 2026 at 9:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र की रामकृष्ण कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मोबाइल को लेकर पति से विवाद पर गर्भवती पत्नी ने आत्महत्या कर ली. गर्भवती के आत्मघाती कदम उठाने से उसकी कोख में अजन्मे भ्रूण की मौत हो गई. इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है. वहीं, मामले को लेकर फतेहपुर सीकरी थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर ने बताया कि अभी तक मृतका के मायके पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है. मामले की जांच की जा रही है. तहरीर के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.


थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद वीर ने बताया कि फतेहपुर सीकरी की रामकृष्ण कॉलोनी निवासी नरेश बंजारा की एक साल पहले शादी फिरोजाबाद के गांव नगला रूद्र निवासी अंजलि के साथ हुई थी. नरेश बंजारा मजदूरी करता है. नरेश बंजारा की पत्नी अंजलि गर्भवती थी. दोनों के बीच गुरुवार सुबह मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के बाद नरेश काम पर चला गया. अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गया था. नरेश बंजारा के काम पर जाने पर पीछे से अंजलि ने आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है.


मृतका के देवर अशोक ने पुलिस को बताया कि मैं अपनी मां के साथ शमसाबाद गया हुआ था. जैसे ही भाभी अंजलि के आत्महत्या करने की सूचना मिली तो मैं और मां तत्काल घर लौट आए. भाभी अंजलि और भैया नरेश के पास एक ही मोबाइल था, जिसको लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था. क्योंकि, भैया नरेश काम पर जाता तो अपने साथ मोबाइल भी ले जाता था. जबकि, भाभी अंजलि मोबाइल घर पर छोड़ कर जाने की कहती थी. गुरुवार सुबह भी भैंया और भाभी के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हुआ, जिससे भाई गुस्से में बैग लेकर काम पर चला गया. मगर, अपना मोबाइल भाभी के पास छोड़ गए थे. इसके बाद भाभी फंदे से लटककर जान दे दी.

यह भी पढ़ें: आगरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, सांस लेने में दिक्कत, मुंह पर कपड़ा बांध खेतों में भागे ग्रामीण

Last Updated : March 13, 2026 at 9:27 AM IST

TAGGED:

AGRA NEWS AGRA POLICE
SUICIDE IN AGRA
WOMAN COMMITS SUICIDE
SUICIDE NEWS
WOMAN COMMITS SUICIDE IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.