खेत पर लगे तारों में फंसी गर्भवती पैंथर, पेट में बच्चे की मौत फिर खुद ने तोड़ा दम
सवाई माधोपुर में एक गर्भवती पैंथर की तारों में फंसने से मौत हो गई.
Published : October 23, 2025 at 3:26 PM IST
सवाई माधोपुर : जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के शिवाड़ कस्बे के पास एक खेत पर लगी तारों की फेंसिंग में फंसने से एक मादा पैंथर की मौत हो गई. सूचना पर जिला मुख्यालय से वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मादा पैंथर को तारों की फेंसिंग से निकाला. उसके शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय के आलनपुर नर्सरी स्थित वन चौकी पहुंचाया गया.
रणथंभौर के पशु चिकित्सक चंद्रप्रकाश मीणा ने बताया कि मादा पैंथर की उम्र करीब दो-ढाई साल है और यह मादा पैंथर प्रेग्नेंट थी. खेत पर लगे तारों की फेंसिंग में फंसने से मादा पैंथर की बच्चेदानी पर दबाव पड़ गया. इसके बच्चे की पेट में ही मौत हो गई और फिर मादा पैंथर की भी मौत हो गई. तारों में फंसने से पैंथर को डिहाइड्रेशन भी हुआ था. फिलहाल मृतक मादा पैंथर के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया.
मादा पैंथर के खेतों पर लगी तार फेंसिंग की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. बताया जा रहा है कि विगत 10 दिनों से क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट बना हुआ था. आज एक मादा पैंथर खेतों पर लगी तारों की फेंसिंग में फंस गई और उसकी मौत हो गई. आलनपुर स्थित वन चौकी पर मादा पैंथर के शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.