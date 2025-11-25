दूध में बेहोशी की दवा... फिर प्रेग्नेंट बहू ने हथौड़ा मारकर की सास की हत्या, शव को जलाकर बनाई लूट की कहानी
दिल्ली पुलिस ने सास की हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : November 25, 2025 at 1:26 PM IST
नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने खुलासा किया है कि 65 वर्षीय सास की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी चार महीने की गर्भवती बहू ने ही की थी. आरोपी महिला ने न सिर्फ अपनी सास को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, बल्कि मामले को लूटपाट का रंग देने के लिए शव पर केरोसिन डालकर आग भी लगा दी.
उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया, ''सास अपने परिवार के साथ संगम विहार, वजीराबाद में रहती थीं. इनके पति की कई साल पहले मौत हो गई थी. यह घटना बुधवार को संगम विहार स्थित एक फ्लैट में हुई थी. मृतका अपने तीन बेटों और बहुओं के साथ रहती थीं. वारदात के समय घर में महिला और उनकी मंझले बेटे की पत्नी ही मौजूद थीं. शुरुआती जांच में बहू ने पुलिस को बताया कि कुछ युवक लूटपाट करने के इरादे से घर में घुसे थे और विरोध करने पर उन्होंने सास की हत्या कर दी और आग लगाकर फरार हो गए.''
लिस उपायुक्त राजा बांठिया ने आगे बताया, ''हालांकि, पुलिस को बहू की कहानी पर संदेह हुआ. जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. लेकिन, कड़ी पूछताछ के बाद बहू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि घरेलू कलह और सास के साथ आए दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया. आरोपी बहू ने पुलिस को बताया कि पहले सास को दूध में डिप्रेशन की दवा मिलाकर पिला दी, ताकि वह बेहोश हो जाएं. जब सास बेहोश हो गईं, तो उसने हथौड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी.''
शव को जलाकर लूट की झूठी कहानी
हत्या को छिपाने के लिए बहू ने एक शातिर चाल चली. उसने लूटपाट का मामला बनाने के लिए सास के शव पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और घर में कुछ सामान बिखेर दिए. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. घटनास्थल पर मौजूद कुछ साक्ष्य और आरोपी बहू के विरोधाभासी बयानों ने पुलिस को शक करने के लिए मजबूर कर दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की.
डीसीपी राजा बांठिया ने बताया; ''परिवार में चार बेटे रेहान, अदनान, सलमान और रिजवान हैं. रेहान अपने परिवार के साथ इंद्रलोक में रहते हैं. उनका फुटवेयर का काम है. वहीं, संगम विहार स्थित मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अदनान रहते हैं. दूसरी ओर सलमान और उसकी पत्नी मकान की दूसरी मंजिल पर रहते थे. इसी साल अप्रैल में सलमान और आरोपी महिला की शादी हुई थी. फिलहाल महिला पांच माह की गर्भवती है. सबसे छोटा बेटा सरकारी स्कूल में टीचर है और वह मां के साथ रहता है. बुजुर्ग महिला अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर काफी खुश थीं. हर किसी रिश्तेदार से बस यही कहती थी कि उसके घर की आखिरी शादी है, वह अपने सारे अरमान इस शादी में पूरी करेगी.''
डीसीपी राजा बांठिया ने बताया; 'दिल्ली पुलिस ने सास की हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में बहू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सुराग बरामद कर लिए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.''
