गर्भवती भैंस के पेट से निकलीं 66 कीलें और लोहे के टुकड़े, जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान
डॉक्टरों ने पशुपालकों से अपील की है कि पशुओं को चारा देने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर करें.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 8:31 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पशु चिकित्सकों की टीम ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन कर नौ महीने की गर्भवती भैंस की जान बचा ली. भैंस के पेट से 66 नुकीली धातु की वस्तुएं निकाली गईं, जिनमें कीलें, लोहे के तार और छोटे-छोटे धातु के टुकड़े शामिल थे. समय रहते ऑपरेशन होने से न सिर्फ भैंस की जान बच गई, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सुरक्षित रखा जा सका. इस सफल ऑपरेशन की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है.
10 दिन से नहीं खा रही थी चारा
जानकारी के अनुसार, हरोली उपमंडल के बरेवाल गांव निवासी पशुपालक करनैल सिंह अपनी भैंस को लालड़ी स्थित पशु चिकित्सालय लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि भैंस पिछले करीब 10 दिनों से चारा नहीं खा रही थी, सुस्त रहती थी और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी. इसके बाद पशु चिकित्सकों ने तुरंत उसकी जांच शुरू की.
पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. निशांत रनौत ने बताया, "भैंस की विस्तृत जांच, रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड किया गया. जांच में पता चला कि उसके पेट में बड़ी संख्या में धातु की नुकीली वस्तुएं मौजूद हैं. भैंस की हालत गंभीर होने के कारण मालिक को बिना देरी किए ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई."
डॉक्टरों की टीम ने किया सफल ऑपरेशन
इसके बाद डॉ. निशांत रनौत, डॉ. नवनीत शर्मा, डॉ. शिल्पा रनौत और डॉ. स्टेफनी प्रधान की टीम ने जटिल सर्जरी कर भैंस के पेट से कुल 66 धातु की वस्तुएं सफलतापूर्वक बाहर निकालीं. इनमें कीलें, तार और कई छोटे-छोटे लोहे के टुकड़े शामिल थे. डॉक्टरों ने बताया कि यदि समय पर ऑपरेशन नहीं किया जाता तो ये नुकीली वस्तुएं पेट और अन्य आंतरिक अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थीं, जिससे भैंस की जान को खतरा हो सकता था. सर्जरी के बाद भैंस की हालत में लगातार सुधार हो रहा है. उसे पहले की तुलना में काफी राहत मिली है और अगले 7 से 10 दिनों तक विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी रहेगा. डॉक्टरों को उम्मीद है कि भैंस पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी.
पशुपालकों को लिए अहम सलाह
डॉ. निशांत रनौत ने पशुपालकों से अपील की है कि पशुओं को चारा देने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच जरूर करें. खासकर गेहूं का भूसा और सूखा चारा खिलाते समय यह सुनिश्चित करें कि उसमें कील, तार या कोई धातु का टुकड़ा न मिला हो. थोड़ी सी सावधानी पशुओं को ऐसे गंभीर खतरे से बचा सकती है.
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