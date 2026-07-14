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गर्भवती भैंस के पेट से निकलीं 66 कीलें और लोहे के टुकड़े, जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान

66 कील-तार निगल गई गर्भवती भैंस ( PTI )

By PTI 3 Min Read