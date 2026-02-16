ETV Bharat / state

झज्जर में गर्भवती बैंककर्मी की हत्या, परिजनों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

झज्जर में गर्भवती बैंककर्मी महक की हत्या, परिजनों ने पति पर आरोप लगाकर सख्त सजा की मांग की.

Pregnant woman murder Jhajjar
झज्जर में गर्भवती बैंककर्मी की हत्या (Etv Bharat)
Published : February 16, 2026 at 5:15 PM IST

झज्जर: झज्जर जिले के पाहसोर गांव के पास हांसी की गर्भवती बैंककर्मी महक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. महक की शादी करीब चार महीने पहले हिसार निवासी अंशुल से हुई थी. महक गुरुग्राम के एक निजी बैंक में कार्यरत थी, जबकि उसका पति अंशुल भी गुरुग्राम में सीए बताया जा रहा है. हत्या की सूचना खुद अंशुल ने पुलिस को दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महक की नुकीले धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई.

बहन का आरोप: महक की बहन श्रुति ने रोते हुए सीधे तौर पर अंशुल पर हत्या का आरोप लगाया. श्रुति ने कहा कि, "मेरी बहन दो महीने की गर्भवती थी. दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, ऐसा हमें बताया जाता था. अगर सब ठीक था तो फिर उसने मेरी बहन को क्यों मारा? हमें हमारी बहन के लिए इंसाफ चाहिए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.”

परिजनों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप (Etv Bharat)

मां बोली- "उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए": महक के भाई ने कहा, "हमारी बहन ने कभी किसी से शिकायत नहीं की. हमें यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ ऐसा हो गया. हमें पूरा शक है कि यह हत्या है और इसके पीछे उसका पति ही है." वहीं, मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बिलखते हुए कहा, “मेरी बेटी ने अभी जिंदगी शुरू ही की थी. वह मां बनने वाली थी. जिसने भी यह किया है, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए.”

पुलिस जांच और कार्रवाई: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने के लिए जांच अभियान चलाया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति को हिरासत में लिया गया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया है.

संपादक की पसंद

