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वर्किंग महिलाओं में देर से मां बनने का ट्रेंड, आखिर क्यों 35 के बाद बढ़ जाती है हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी, इन जोखिमों से रहें सावधान

वर्किंग महिलाओं में देर से मां बनने का ट्रेंड ( GETTY IMAGES/ETV Bharat )

चंडीगढ़: करियर, आर्थिक स्थिरता और बदलती जीवनशैली के बीच अब महिलाएं मातृत्व की योजना पहले की तुलना में देर से बना रही हैं. 35 या 40 साल की उम्र के बाद मां बनना अब असामान्य नहीं है. हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ गर्भधारण में कुछ चुनौतियां और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं. ऐसे में सही समय पर जांच, विशेषज्ञ की सलाह और नियमित देखभाल गर्भावस्था को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाती है.

करियर के कारण देर से मां बनने का ट्रेंड: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ के कोकून हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डॉ. श्रुति कैथ से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि, "आजकल महिलाएं पढ़ाई, करियर और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए मातृत्व की योजना आगे बढ़ा रही हैं. शादी में देरी, निजी परिस्थितियां और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके कारण हो सकती हैं. चंडीगढ़ में मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी समस्याओं के बीच कई महिलाएं गर्भधारण से पहले विशेषज्ञ सलाह लेना जरूरी समझती हैं. वह कामकाजी महिलाओं की जटिल गर्भावस्थाओं की देखभाल भी करती हैं."