प्रीतपाल बेलचंदन बने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष, कांग्रेस शासन काल में गबन का लगा था आरोप

प्रीतपाल बेलचंदन को सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर नियुक्ति मिली है.

Chairman of Durg Cooperative
प्रीतपाल बेलचंदन बने दुर्ग सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 16, 2025 at 7:28 PM IST

2 Min Read
दुर्ग : बीजेपी नेता प्रीतपाल बेलचंदन को एक बार फिर से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है. प्रीतपाल बेलचंदन लगातार चौथी बार बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं. सहकारिता के क्षेत्र में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विजन के अनुरूप कार्य किया जाएगा. इसमें सभी जिले के नव नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की टीम भी तेजी से काम करेगी. इसी कड़ी में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और उपाध्यक्ष नरेश यदु को दायित्व सौंपा गया.आपको बता दें कि कांग्रेस शासन काल में प्रीतपाल बेलचंदन पर आरोप लगे थे. लेकिन बेलचंदन ने सभी आरोपों को गलत बताया है.

प्रीतपाल बेलचंदन बने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में एक पैसे का भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है.इस कारण जमानत मिल गई थी. अभी पूरा मामला सेशन कोर्ट में चल रहा है. न्यायालय से उनका निवेदन भी है कि जिन्होंने फर्जी तरीके से गड़बड़ी की है, उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाए- प्रीतपाल बेलचंदन,अध्यक्ष,जिला सहकारी केंद्रीय बैंक

कांग्रेस शासन काल में लगा था गड़बड़ी का आरोप

बेलचंदन पर आरोप था कि संचालक मंडल के साथ मिलकर उन्होंने अपने परिचितों को लाभ पहुंचाया है. इसके लिए 8 अगस्त 2014 से 12 जून 2020 की अवधि में पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ से बिना अनुमति के 234 प्रकरणों में 13.50 करोड़ की अनुदान राशि की गड़बड़ी की.

Preetpal Belchandan accused of embezzlement
कांग्रेस शासन काल में गबन का लगा था आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी तरह दूसरे प्रकरण में 5 अगस्त 2016 से 12 जून 2019 के बीच किसानों को लोन दिया गया लेकिन एकमुश्त समझौता योजना में 186 प्रकरणों में छूट प्रदान कर 1.75 करोड़ रुपये के गबन का भी आरोप उन पर लगाया गया. इन आरोपों के बाद प्रीतपाल बेलचंदन को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. इन सभी आरोपों को लेकर प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी बेबुनियाद थे.

