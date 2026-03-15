पति की मौत के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, दर्जनों दूसरी महिलाओं को दिया रोजगार, जानिए प्रीति की कहानी
पूजा महिला स्वयं सहायता समूह एलईडी बल्ब, अगरबत्ती, मिठाई के डब्बे और धूप का करता है निर्माण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 3:23 PM IST
रायबरेली: जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर एनटीपीसी की प्राचीर से लगे एक छोटे से गांव सराय सहिजन विकास खण्ड ऊंचाहार में एक समूह संचालित है. यह समूह, एलईडी बल्ब, अगरबत्ती, मिठाई के डब्बे और धूप बत्ती का निर्माण करता है. समूह में संचालिका प्रीति दूबे समेत कुल ग्यारह सदस्य हैं, जो दिन भर में पांच से सात घंटे काम करके दस से बीस हजार रुपये महीना कमाकर परिवार का पालन पोषण कर रही हैं.
कुल 11 सदस्य: समूह संचालिका प्रीति दूबे ने बताया कि उनके समूह का नाम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूजा महिला स्वयं सहायता समूह है. इस समूह में महिलाएं एलईडी बल्ब, धूप, अगरबत्ती, मिठाई के डिब्बे तैयार करती हैं. हमारे समूह में कुल 11 सदस्य हैं. इसके अलावा आसपास के तीन ग्राम सभाओं में संचालित स्वयं सहायता समूह को उनका समूह तकनीकि सहयोग भी प्रदान करते हैं.
इस समूह के जरिये महिलाएं 20 से 30 हजार रुपये महीना कमा लेती हैं. एलईडी बल्ब व डिब्बे तैयार करने के लिये हम कच्चा माल लाते हैं. घर पर इसे एसेम्बल करके तैयार करते हैं, फिर मार्केट में सेल करते हैं. यह मार्केट हमें सरस मेले के जरिये मिलती है. साथ ही बाजार से भी हमे ऑर्डर मिल जाता है.
2011 हुई थी समूह की शुरुआत: प्रीति दूबे ने बताया कि पूजा स्वयं सहायता समूह की शुरुआत उन्होंने साल 2011 में की थी, जिसमें वह 2021 के बाद से व्यापार करना प्रारंभ कर दी थी. वह ग्रेजुएट हैं. एलईडी बल्ब की असेंबलिंग वह स्वयं करती हैं. जबकि धूपबत्ती, अगरबत्ती व मिठाई डब्बे की पैकिंग वह समूह की अन्य महिलाओं से करवाती हैं.
प्रीति दूबे ने बताया कि आगरा में लगे एक सरकारी कैंप में वह गई थी. वहां पर उन्हें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिली, जिसने उन्हें एलईडी बल्ब का रॉ मैटेरियल देने की डिमांड रखी. इसके बाद वह इन एलईडी बल्ब का असेंबल अपने घर पर करने लगीं.
यह एलईडी बल्ब वह 50 रुपये पर पीस होल सेल रेट में सेल करती हैं. वहीं चार्जिंग बल्ब जो वह तैयार करती हैं, उसे वह 130 रुपये पर पीस के हिसाब से होलसेल रेट में सेल कर रही हैं. इन एलईडी बल्ब कि उन्हें एक साल की वारंटी भी आगरा की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देती है, जिससे खराब माल वापिस भी हो जाता है.
फरवरी में हुई थी पति की मौत: प्रीति दुबे ने बताया कि बीते फरवरी महीने में उनके पति अंकुर दुबे की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके कारण अभी उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. उनके तीन बच्चे भी हैं जो अभी छोटे हैं. वहीं उनकी जिम्मेदारी वही उन्ही के कंधे पर आ गई है.
महिलाओं को संदेश देते हुए प्रीति दुबे ने कहा कि आज यदि सशक्त बनेगी तो समाज में कोई उन्हें गलत नजर से नही देखेगा. यह हिम्मत भी ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के चलते ही संभव हो सकी है.
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