ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां

आज प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है.

Chance of rain and snow
कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 7, 2025 at 12:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है. जहां एक ओर पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है. पर्वतीय अंचलों में पाला पड़ने से किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो लोगों को सूखी ठंड और पाले से निजात मिल सकती है.

कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना: देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. जबकि 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.राजधानी देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. अधिकतम तापमान 26°C के लगभग रहने की संभावना है.

कड़ाके की ठंड से बढ़ी परेशानियां: उत्तराखंड में आज मौसम करवट बदल सकता है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में खासी गिरावट देखने को मिल रही है. जिस कारण हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं. मैदानी इलाकों को कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है, वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं.

पहाड़ों में दिन में गुनगुनी धूप: वहीं पर्वतीय अंचलों में दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है और लोग गुनगुनी धूप का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. ठंड बढ़ने के साथ ही लोग सर्दी, खांसी और जुकाम-बुखार की चपेट में आ रहे हैं. सर्दी में गले में दर्द, इन्फेक्शन, नाक बहना, बंद होना, निमोनिया और गले के संक्रमण के रोगियों को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में बचाव ही आपको बीमारियों से दूर रख सकती है.

पढ़ें-किसानों के लिए मुश्किल भरे होंगे अगले 2 हफ्ते, ठंड बढ़ाएगी परेशानी, कैसे रखें फसलों का ख्याल? जानिये

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHER
उत्तराखंड बारिश और बर्फबारी
UTTARAKHAND WEATHER UPDATES
उत्तराखंड मौसम अपडेट
RAIN AND SNOWFALL IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.