उत्तराखंड के इन जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना, ठंड ने बढ़ाई दुश्वारियां

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ है. जहां एक ओर पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूखी ठंड ने लोगों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है. पर्वतीय अंचलों में पाला पड़ने से किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. वहीं मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया है. मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो लोगों को सूखी ठंड और पाले से निजात मिल सकती है.

कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना: देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. जबकि 3200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है. प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.राजधानी देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. अधिकतम तापमान 26°C के लगभग रहने की संभावना है.

कड़ाके की ठंड से बढ़ी परेशानियां: उत्तराखंड में आज मौसम करवट बदल सकता है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में खासी गिरावट देखने को मिल रही है. जिस कारण हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं. मैदानी इलाकों को कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है, वाहन चालक लाइट जलाकर गाड़ी चला रहे हैं.