ETV Bharat / state

चित्रकूट में गिद्धों की बहुमूल्य वापसी, रानीपुर टाइगर रिजर्व में एक साथ 12 से अधिक संरक्षित गिद्धों की तस्वीरें कैद

उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व में गिद्ध लोक, एक साथ कई वल्चर की तस्वीरें हुईं कैद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उत्तर प्रदेश में गिद्धों की प्रमुख प्रजातियां: 2010–11 के दौरान तीन मौसमों में गणना और गुणवत्ता मूल्यांकन किया गया. ताकि उत्तर प्रदेश में गिद्धों की समृद्धि और संख्या का आकलन किया जा सके. भारत में पाए जाने वाली गिद्धों की 9 प्रजातियों में से उत्तर प्रदेश में 6 प्रजातियां पाई जाती हैं:

गिद्धों की संख्या घटने के कारणः पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो सिर्फ दवाइयां ही नहीं, बल्कि वनों की कटाई, आवास का क्षरण, पवन चक्कियों और बिजली लाइनों से जुड़ी दुर्घटनाए और खाद्य स्रोतों में कमी भी गिद्धों की संख्या कम होने के प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा अब गांवों में मृत पशुओं को तुरंत दफना या जला दिया जाता है. इस वजह से गिद्ध प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

गिद्धों की एक बड़ी संख्या देख उत्साहित गांव के ग्रामीण ने बताया कि वातावरण को साफ और स्वक्ष रखने में गिद्धों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इन गिद्धों को उन्होंने एक दशक बाद इस क्षेत्र में देखा है, आशा है वह विभाग के प्रयास से आगे आने वाली पीढ़ी इन्हें देख पाएगी.

वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि पशुओं के उपचार में प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग न करें और वन्यजीव संरक्षण में सहयोग दें. रानीपुर टाइगर रिजर्व में गिद्धों की बढ़ती मौजूदगी यह संदेश देती है कि यदि सामूहिक प्रयास ईमानदारी से किए जाएं, तो प्रकृति स्वयं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है. यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और संतुलित पर्यावरण की मजबूत नींव साबित होगी.

रानीपुर टाइगर रिजर्व बना गिद्धों के लिए हॉटस्पॉट: रानीपुर टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए हॉटस्पॉट है जिसे “वल्चर सेफ जोन” के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गिद्धों के लिए सुरक्षित भोजन और अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है. विशेषज्ञ टीमों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग, ब्रीडिंग साइट्स की सुरक्षा और जनजागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं. इससे गिद्धों की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है. मानिकपुर के अलावा रानीपुर टाइगर रिजर्व के रैपुरा क्षेत्र में भी गिद्ध देखे गए हैं.

केंद्र सरकार की तरफ से संचालित गिद्ध संरक्षण कार्य योजना (2020–2025) के अंतर्गत देशभर में सुरक्षित आवास, भोजन, क्षेत्र और प्रजनन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं. विभिन्न स्थानों पर स्थापित वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, गिद्धों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, अब मेलॉक्सिकैम जैसी सुरक्षित दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गिद्धों को नुकसान न पहुंचे.

प्रभागी वनाधिकारी प्रत्यूष कटियार के अनुसार, गिद्ध प्रकृति के “सफाईकर्मी” माने जाते हैं, जो मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं. एक समय ऐसा था जब क्षेत्र में गिद्धों की संख्या तेजी से घटकर संकटपूर्ण स्तर पर पहुंच गई थी. इसका मुख्य कारण पशुओं के उपचार में उपयोग होने वाली दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनाक थी, जो गिद्धों के गुर्दों के लिए घातक साबित हुई. साल 2006 में इस दवा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संरक्षण प्रयासों को नई दिशा मिली.

चित्रकूट: चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईटीवी भारत के कैमरे ने कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. रानीपुर टाइगर रिजर्व मानिकपुर वन विभाग के सकरौहां बीट क्षेत्र में 12 से अधिक संरक्षित गिद्धों का एक साथ दिखाई देना न केवल वन विभाग के प्रयासों की सफलता दर्शा रही है, बल्कि यह प्रकृति के पुनर्जीवन का भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. सालों पहले विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गिद्धों की धीरे-धीरे वापसी अब पारिस्थितिक संतुलन के मजबूत होने का प्रमाण बन रही है.

मिस्र का गिद्ध (Neophron percnopterus) — 45.9% लम्बी चोंच वाला गिद्ध (Gyps tenuirostris) — 25.4% भारतीय गिद्ध (Long-billed Vulture) (Gyps indicus) — 16.8% सफेद पीठ वाले गिद्ध (Gyps bengalensis) — 10.3% लाल सिर वाला गिद्ध (King Vulture) (Sarcogyps calvus) — 0.8% हिमालयी गिद्ध (Gyps himalayensis) — 0.7%

मानव कल्याण के लिए महत्त्व: जानवरों के शवों पर स्कैवेंजर के रूप में भोजन करना और इस तरह पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना और मृत शरीर का निपटान पारसी समुदाय की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार करना. गिद्ध भारत और अफ्रीका में मृत पशु को हटाने वाले मुख्य स्कैवेंजर हैं. यदि किसी प्रमुख स्कैवेंजर को पारिस्थितिकी से हटा दिया जाए, तो इससे अन्य स्कैवेंजर प्रजातियों के बीच संतुलन प्रभावित हो सकता है या सड़ रहे शवों की संख्या में वृद्धि हो सकती है. शव निपटान की व्यवस्था न होने पर, गिद्धों की संख्या में गिरावट से ग्रामीण क्षेत्र में सड़ रहे पशु शवों की संख्या बढ़ सकती है.

चित्रकूट में गिद्धों की वापसी (Photo Credit; ETV Bharat)

गिद्धों की सुपरपावर और पारिस्थितिकी में भूमिका: गिद्ध एक कीस्टोन स्पीशीज हैं. इनके बिना एक पारिस्थितिकी तंत्र टूटने के कगार पर आ जाता है. इसके अलावा, वे ऐसी अनूठी सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनकी अन्य स्कैवेंजर प्रजातियां तुलना नहीं कर सकतीं.

गिद्ध अनिवार्य स्कैवेंजर के रूप में विकसित हुए हैं. शवों पर बढ़ रहे विशाल मात्रा में रोगाणुओं से जीवित रहने के लिए, उन्होंने अपने पेट को अत्यंत अम्लीय बना लिया है. यह अम्ल अधिकांश रोगाणुओं को मार देता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से शव खा सकते हैं और साथ ही उन्हें पूरी तरह से पर्यावरण से हटा भी देता है, जिससे अन्य प्रजातियों के लिए यह अधिक सुरक्षित हो जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

जब गिद्धों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है? जब गिद्धों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो आबादी केंद्रों के बाहर स्थित “जानवरों के कूड़ेदानों” में फेंके गए शव इकट्ठा होने लगते हैं. सड़ रहे मांस का निर्माण अन्य स्कैवेंजर जैसे जंगली कुत्ते और चूहों को आकर्षित करता है. भारत में जंगली कुत्ते आमतौर पर लोगों पर हमला करते हैं, खासकर छोटे बच्चों पर, जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं. गिद्ध और जंगली कुत्ते एक ही भोजन स्रोत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए जब गिद्धों की आबादी स्वस्थ रहती है, तो यह जंगली कुत्तों को सीमित कर देती है. गिद्धों के गायब होने पर, जंगली कुत्तों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगी, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं.

12 से अधिक संरक्षित गिद्धों की एक साथ फोटो (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में गिद्धों की आबादी:

उत्तर प्रदेश में गिद्ध आबादी के विकास के संकेत उत्साहजनक हैं, 2024 की जनगणना में दुधवा के पास 52 गिद्धों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और नवीनतम दृष्टि ने उस संख्या को लगभग दोगुना कर दिया है.

2 अप्रैल, 2025 को उत्तर प्रदेश के दुधवा वन के पास 100 से अधिक गंभीर रूप से संकटग्रस्त व्हाइट-रम्पड गिद्धों को देखा गया — यह दृश्य कम से कम 20 वर्षों में नहीं देखा गया था.

एक समय में लाखों की संख्या में पाये जाने वाले भारत के गिद्धों की आबादी, डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा के कारण 99.7% से अधिक तक घट गई थी, जिसने घातक गुर्दे की विफलता कर दी थी.

भारत ने 2006 में डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया और गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए बड़े पैमाने पर पुनःप्राप्ति कार्यक्रम शुरू किए.

मध्य प्रदेश वर्तमान में भारत में सबसे अधिक गिद्ध आबादी रखता है (12,981), जबकि केरल, तमिलनाडु, और गुजरात जैसे राज्यों ने भी आशाजनक बढ़ोतरी रिपोर्ट की है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

संजय बिस्वाल, उत्तर प्रदेश के डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर (साउथ खेरी), ने कहा, “पिछले 3 वर्षों से गिद्ध इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन इस साल संख्या खासतौर पर उत्साहजनक है. अगस्त 2024 में हुई गिद्ध गणना के दौरान, हमने दुधवा वन के बाहर सोशल फॉरेस्ट्री रेंज में 52 गिद्धों की गिनती की. इस बार संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. इनमें से अधिकांश व्हाइट-रम्पड गिद्ध हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में शायद ही कभी देखे गए हैं. ये गिद्ध आमतौर पर जंगल के अंदर ही रहते हैं."

इस सर्वेक्षण के दौरान, कुल 1,993 वयस्क गिद्धों में से लगभग 205 व्हाइट-रम्पड गिद्ध थे. बाद के अध्ययनों से पता चलता है कि 2011 से 2020 के बीच, उत्तर प्रदेश में गिद्धों की आबादी में 11% से 18% के बीच वृद्धि दर देखी गई, जो प्रजाति के अनुसार भिन्न थी.

भारत में बाकी राज्यों में गिद्धों की स्थिति: 2025 के गिद्ध गणना के अनुसार, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध आबादी है, जिसमें कुल 12,981 गिद्ध शामिल हैं. यह संख्या 2024 में रिकॉर्ड किए गए 10,845 गिद्धों से और 2019 में 8,397 गिद्धों से बढ़ी है. इस प्रदेश की समर्पित संरक्षण पहलों, जिनमें 16 सर्किलों, 64 डिवीजनों, और 9 संरक्षित क्षेत्रों में व्यवस्थित सर्वेक्षण शामिल हैं, ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

दक्षिण भारत में, दिसंबर 2023 में तमिलनाडु, कर्नाटक, और केरल में संयुक्त गिद्ध सर्वेक्षण में कुल 320 गिद्ध पाए गए, जो पिछली गणना से 246 की तुलना में अधिक है. खासतौर पर, केरल के वायानाड वाइल्डलाइफ सेंक्चुअरी में गिद्धों की संख्या 2024 में 53 से बढ़कर 2025 में 113 तक पहुंच गई, जो दोगुनी से अधिक है. तमिलनाडु में, व्हाइट-रम्पड गिद्ध की संख्या 2024 में 210 थी, जो 2025 में बढ़कर 288 हो गई. 2018 से 2023 के बीच, गुजरात में भारतीय गिद्धों (लंबी चोंच वाले गिद्ध, लॉन्ग-बिल्ड वल्चर) की आबादी में 27.4% की वृद्धि हुई है, जो 285 से बढ़कर 363 हो गई है.

भारत में भारतीय गिद्ध का रिकॉर्ड 10 राज्यों में 110 साइटों पर पाया गया है, जहां कुल 1379 घोंसले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 1029 सक्रिय अवस्था में हैं. मध्य प्रदेश अकेले ही 715 घोंसले (52%) के साथ सबसे अधिक संख्या में है, जिनमें से 532 सक्रिय हैं और ये 41 साइटों पर पाए गए हैं. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुल मिलाकर कम से कम 1,064 से 1,430 प्रजनन करने वाले गिद्ध इस क्षेत्र में हैं, जो देश में इस प्रजाति की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है.

वहीं अन्य उल्लेखनीय रिकॉर्ड महाराष्ट्र में 126 घोंसले (93 सक्रिय), उत्तर प्रदेश में 71 घोंसले (66 सक्रिय), छत्तीसगढ़ में 53 घोंसले (36 सक्रिय), और गुजरात में 48 घोंसले (35 सक्रिय) हैं.

चित्रकूट में बढ़ी गिद्धों की संख्या. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में गिद्ध संरक्षण प्रयास में प्रगति:

6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के बरहीवासी, कैंपियरगंज रेंज में भारत का पहला राज गिद्ध (रेड-हेडेड वल्चर) संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया.

यह केंद्र एशिया का पहला जटायु (गिद्ध) संरक्षण केंद्र है, जिसका निर्माण लगभग 280 करोड़ रुपये की लागत से किया गया. इसमें एक प्रजनन एवियरी, होल्डिंग एवियरी, अस्पताल एवियरी, नर्सरी एवियरी, पशु चिकित्सा अनुभाग, प्रशासनिक भवन, रिकवरी एवियरी, गार्डरूम, जेनरेटर रूम और पैदल मार्ग शामिल हैं. केंद्र में 8 स्टाफ सदस्य कार्यरत हैं.

इस केंद्र में अब तक 6 राज गिद्ध (एशियन किंग वल्चर, जिसे रेड-हेडेड वल्चर भी कहा जाता है) लाए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं. इन गिद्धों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है.

इसके अलावा, बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और राज्य सरकार के बीच इस केंद्र के संचालन के लिए एक समझौता किया गया है. यह केंद्र 5 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित है.

गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन की कार्य योजना के अनुसार, अगले 8 से 10 सालों में इस केंद्र से 40 जोड़े गिद्धों को रिहा करने का लक्ष्य है, जिससे इन endangered प्रजातियों का संरक्षण और प्रजनन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

भारत सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए उठाए ये कदम:

सभी गिद्ध प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों में शामिल किया गया है. डाइक्लोफेनाक दवा के वायल आकार को 3 मिलीलीटर तक सीमित कर दिया गया है, ताकि इसका उपयोग पशुधन में न हो. बाज़ार में उपलब्ध विभिन्न पशु चिकित्सा गैर-स्टेरॉयड सूजनरोधी दवाओं का सुरक्षा परीक्षण किया जा रहा है, ताकि इनकी विषाक्तता का पता लगाया जा सके. देश के विभिन्न हिस्सों में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, ताकि शेष आबादी का संरक्षण किया जा सके. पशु चिकित्सा फार्मूलों का उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है. मंत्रालय द्वारा प्रायोजित फिल्में 'द लास्ट फ्लाइट' और 'वैनिशिंग वल्चर्स' रेडियो और टेलीविजन पर बार-बार प्रसारित की जा रही हैं, ताकि गिद्ध संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े. राज्यों से भी जागरूकता एवं शिक्षा सामग्री विकसित करने का अनुरोध किया गया है, विशेष रूप से पशुधन और किसानों को ध्यान में रखते हुए. भारत में 8 गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं. इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) ने एक शोध अध्ययन किया है, जिसमें मेलीऑक्सिकैम नामक दवा का परीक्षण किया गया, ताकि डाइक्लोफेनाक का सुरक्षित विकल्प खोजा जा सके. BNHS और रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के सहयोग से इस दवा का परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि मेलीऑक्सिकैम गिद्धों के लिए सुरक्षित है, इसलिए इसे डाइक्लोफेनाक का विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया गया है. भारत ने 9 नवंबर 2020 को गिद्ध संरक्षण के लिए एक कार्य योजना (2020-2025) शुरू की है. केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय प्रायोजित योजना 'वाइल्डलाइफ हैबिटेट्स का विकास' के तहत गिद्ध संरक्षण के लिए धन सहायता प्रदान की है, जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा है.

ये कदम गिद्धों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 3 करोड़ से खोला जटायु संरक्षण केंद्र, सीएम योगी ने 20 दिन पहले किया उद्घाटन, अब अधिकारी ढूंढ रहे नर गिद्ध - Jatayu Conservation Center