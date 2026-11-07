दीपावली 2026: सावधानी के साथ जलाएं पटाखे...जलने पर 20 मिनट ठंडे पानी के नीचे रखें, जानिए प्रारंभिक इलाज के टिप्स
जले हिस्से पर घी, मक्खन, टूथपेस्ट या बर्फ लगाना खतरनाक. इससे त्वचा और ऊतकों को अधिक नुकसान की आशंका.
Published : November 7, 2026 at 12:41 PM IST
जयपुर: दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान जरा सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. दीपावली पर पटाखों से जलने, हाथों में चोट और आंखों को नुकसान पहुंचने के मामले सामने आते हैं. ऐसे में चिकित्सक लोगों को पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार देने की सलाह देते हैं. प्लास्टिक सर्जन डॉ. संदीपन मुकुल का कहना है कि पटाखों से होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं को थोड़ी सावधानी और जागरूकता से रोका जा सकता है. हर साल दिवाली के दौरान जलने और आंखों में चोट लगने के गंभीर मामले अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचते हैं. कई बार लोग चोट लगने पर घी, मक्खन, तेल, टूथपेस्ट या बर्फ जैसे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. इससे त्वचा और ऊतकों को अधिक नुकसान पहुंच सकता है.
जलने पर 20 मिनट तक बहते पानी से करें उपचार: प्लास्टिक सर्जन डॉ. संदीपन मुकुल ने बताया कि पटाखों से जलने की स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति को आग या गर्मी के स्रोत से दूर करना चाहिए. जले हिस्से को करीब 20 मिनट नल से बहते ठंडे पानी के नीचे रखना चाहिए. सूजन आने से पहले अंगूठी, घड़ी और तंग कपड़े हटा देने चाहिए. हालांकि त्वचा से चिपके कपड़ों को जबरदस्ती नहीं हटाना चाहिए. इसके बाद जले हिस्से को साफ और रोएं रहित ड्रेसिंग से हल्के ढंग से ढकना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि जले स्थान पर बने फफोलों को नहीं फोड़ें और न ही वहां घी, मक्खन, तेल, टूथपेस्ट या बर्फ लगाएं. डॉक्टर की सलाह के बिना क्रीम या मलहम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए.
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आंखों में चोट लगे तो न करें रगड़ने की गलती: डॉ. संदीपन के अनुसार, पटाखों की चिंगारी या रासायनिक पदार्थ आंखों में जाने पर आंखों को रगड़ने या दबाव डालने से बचना चाहिए. धूल या छोटा कण जाने पर साफ बहते पानी से आंख धो सकते हैं. रासायनिक पदार्थ जाने की आशंका हो तो पलकों को खुला रखकर 15 से 20 मिनट तक लगातार साफ पानी से आंख धोनी चाहिए. तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. आंखों में दर्द, लालिमा, खून आना या धुंधला दिखाई देने पर तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करवानी चाहिए.
बच्चों को अकेले पटाखे न जलाने दें: डॉ. संदीपन ने पटाखे जलाते समय बच्चों को हमेशा वयस्कों की निगरानी में रखने, हाथ में पकड़कर पटाखे नहीं जलाने और केवल खुले स्थानों पर आतिशबाजी करने की सलाह दी. पटाखों के आसपास पानी की बाल्टी, रेत या अग्निशामक यंत्र रखना चाहिए. सिंथेटिक और ढीले कपड़ों के बजाय सूती कपड़े और बंद जूते पहनने चाहिए. बुजुर्गों और अस्थमा या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को पटाखों के धुएं से दूर तथा हवादार स्थानों पर रहना चाहिए.
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