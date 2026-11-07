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दीपावली 2026: सावधानी के साथ जलाएं पटाखे...जलने पर 20 मिनट ठंडे पानी के नीचे रखें, जानिए प्रारंभिक इलाज के टिप्स

सावधानी के साथ जलाएं पटाखे ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान जरा सी लापरवाही गंभीर हादसे का कारण बन सकती है. दीपावली पर पटाखों से जलने, हाथों में चोट और आंखों को नुकसान पहुंचने के मामले सामने आते हैं. ऐसे में चिकित्सक लोगों को पटाखे जलाते समय सावधानी बरतने और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सही प्राथमिक उपचार देने की सलाह देते हैं. प्लास्टिक सर्जन डॉ. संदीपन मुकुल का कहना है कि पटाखों से होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं को थोड़ी सावधानी और जागरूकता से रोका जा सकता है. हर साल दिवाली के दौरान जलने और आंखों में चोट लगने के गंभीर मामले अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचते हैं. कई बार लोग चोट लगने पर घी, मक्खन, तेल, टूथपेस्ट या बर्फ जैसे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. इससे त्वचा और ऊतकों को अधिक नुकसान पहुंच सकता है.