घरेलू गैस सिलेंडर महंगा...अब 25 दिन बाद ही होगी फिर बुकिंग, जानिए मामला

आज से डिलीवर सिलेंडर बढ़ी कीमत के साथ दिए जाएंगे. बुकिंग एवं ऑनलाइन पेमेंट एक दिन पहले हुआ तो नई राशि का अंतर देना होगा.

cylinders loaded on a truck
ट्रक में लदे सिलेंडर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध का असर भारत में नजर आने लगा है. युद्ध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पहले घरेलू गैस सिलेंडर महंगा किया और अब इसकी बुकिंग को लेकर शर्त लगा दी. अब पहली बुकिंग के 25 दिन बाद ही सिलेंडर की पुन:बुकिंग हो पाएगी. सरकारी गैस कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आज से डिलीवर हो रहे सिलेंडर बढ़ी कीमत के साथ दिए जाएंगे, भले ही उसकी बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट एक दिन पहले हुआ हो. ऐसे में नई राशि का अंतर ग्राहक को देना होगा.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डीलर्स ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक सिंह गहलोत ने बताया कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है. एलपीजी होर्मुज रूट से भारत आती है. इस मार्ग पर कोई दिक्कत होने पर परेशानी होने से शॉर्टेज हो सकती है. इसे ध्यान में रखते सरकार ने बुकिंग को कंट्रोल किया है. सामान्य दिनों की तरह बुकिंग होने पर कोई परेशानी नहीं होगी.

48 घंटे में बढ़ गई बुकिंग: गहलोत ने कहा कि भारत में किसी तरह का एलपीजी संकट नहीं है. खबरों में जिस तरीके से इसे दर्शाया गया, उसके बाद बीते 48 घंटे में सभी गैस एजेंसियों में होने वाली बुकिंग में अचानक वृद्धि हो गई. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने बुकिंग 25 दिन बाद करने का निर्णय लिया.

राजस्थान में डेढ़ करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता: राजस्थान में तीनों एलपीजी कंपनी के एक करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ता हैं. प्रतिदिन औसतन 5,00,000 सिलेंडर की बुकिंग होती है. यह संख्या अब बढ़कर अचानक 8 से नौ लाख हो गई.

