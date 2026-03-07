ETV Bharat / state

घरेलू गैस सिलेंडर महंगा...अब 25 दिन बाद ही होगी फिर बुकिंग, जानिए मामला

जोधपुर: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध का असर भारत में नजर आने लगा है. युद्ध के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पहले घरेलू गैस सिलेंडर महंगा किया और अब इसकी बुकिंग को लेकर शर्त लगा दी. अब पहली बुकिंग के 25 दिन बाद ही सिलेंडर की पुन:बुकिंग हो पाएगी. सरकारी गैस कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आज से डिलीवर हो रहे सिलेंडर बढ़ी कीमत के साथ दिए जाएंगे, भले ही उसकी बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट एक दिन पहले हुआ हो. ऐसे में नई राशि का अंतर ग्राहक को देना होगा.

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डीलर्स ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक सिंह गहलोत ने बताया कि देश में एलपीजी का कोई संकट नहीं है. एलपीजी होर्मुज रूट से भारत आती है. इस मार्ग पर कोई दिक्कत होने पर परेशानी होने से शॉर्टेज हो सकती है. इसे ध्यान में रखते सरकार ने बुकिंग को कंट्रोल किया है. सामान्य दिनों की तरह बुकिंग होने पर कोई परेशानी नहीं होगी.

