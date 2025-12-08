ETV Bharat / state

युवाओं में काशी के घाटों पर प्री वेडिंग शूटिंग का क्रेज; सनातन संस्कृति को बना रहे अपने नव जीवन का आधार

बनारस के घाटों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से आकर युवाओं की टोली करवा रहे है प्री वेडिंग शूटिंग.

बनारस में प्री वेडिंग शूटिंग
बनारस में प्री वेडिंग शूटिंग (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:25 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 2:39 PM IST

वाराणसी: काशी में प्री वेडिंग शूट का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. बनारस के गंगा घाट, गलियां, मंदिर और सड़कें लुक कपल्स को खूब पसंद आ रहा है. काशी के कई घाट इसके स्पॉट बन चुकें हैं. यहां के घाटों पर महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और देश के अलग-अलग हिस्सों से युवाओं की टोली आकर अपने प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं. महाराष्ट्र के शिरडी से अपने प्री वेडिंग शूट के लिए पहुंचे कार्तिक ने कहा, मेरे मन में पहले से ही यह था कि हमें अपने सनातन संस्कृति और अपने आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच दिखाने के लिए कुछ अलग करना होगा. हम यदि अपने संस्कृति और धर्म के प्रति मजबूत नहीं होंगे तो, हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे. इसी बदलाव की सोच के साथ हमने बनारस में अपने प्री वेडिंग शूट का प्लान किया.

कार्तिक ने कहा कि हम पहले के समय में छोटे कपड़े पहनकर या फिर जंगलों में जाकर प्री वेडिंग शूट करते थे, लेकिन अब युवा बनारस में आकर प्री वेडिंग शूट ज्यादा करवा रहे है. यहां सीढ़ियां घाट और मंदिर मौजूद है. इन पुरानी इमारत स्ट्रक्चर पर प्री वेडिंग शूट निखर कर आता है, क्योंकि यह ओरिजिनल दिखाई देते हैं.वहीं प्री वेडिंग शूट में करने आई प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि काशी में प्री वेडिंग शूट का कल्चर बीते कुछ सालों में ज्यादा बढ़ गया है. अब यह कल्चर धर्म और आस्था के प्रति रुझान लेकर आगे बढ़ रहा है. हम इस प्री वेडिंग में यही दिखाना चाहते हैं की शादी के पहले एक लड़का लड़की किस तरह से अपने आप को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं. इसमें वेस्टर्न कपड़ों को पहनकर कल्चर को आगे बढ़ाना उचित नहीं है. इसलिए साड़ी, झुमके और साज-श्रृंगार करके शूट पूरा कर रहे है.

बनारस में प्री वेडिंग शूटिंग (Video credit: ETV Bharat)

महाराष्ट्र से काशी आई कल्पना शिंदे का कहना है अपने धर्म को भूलकर दूसरे जगह पर जाकर वेडिंग शूटिंग करना उचित नहीं है. हमें लगता है कि यहां पर वेडिंग शूटिंग से हम कम से कम अपनी धर्म और संस्कृति को जान सकेंगे. फिलहाल बनारस के अस्सी घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक के किनारे आपको प्री वेडिंग शूट करते युवाओं दिख रहे है. हर घाट पर गंगा घाट किनारे सीडीओ पर या फिर वोटिंग करते हुए नाव के साथ ही मंदिरों पर जाकर प्री वेडिंग शूट का कलर स्पष्ट तौर पर धर्म और आस्था के साथ एक नई शुरुआत और नई सोच के साथ दिखाई दे रहा है. युवाओं में इस बदल रहे ट्रेड का असर न सिर्फ उनके नवजीवन पर पढ़ रहा है, बल्कि इन शहरों को भी कहीं ना कहीं से पर्यटन दृष्टि से लाभ हो रहा है.

बनारस के घाट
बनारस के घाट (Photo credit: ETV Bharat)

Last Updated : December 8, 2025 at 2:39 PM IST

