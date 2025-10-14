जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, रायपुर नगर निगम के वार्ड 52 में प्री टेस्ट का काम शुरु, 8 हजार मकानों में होगी नंबरिंग
भारत सरकार के निर्देश के बाद जनगणना के लिए पूर्व परीक्षण का काम रायपुर नगर निगम में शुरु हुआ है.
रायपुर : भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेश के संदर्भ में जनगणना के लिए पूर्व परीक्षण का कार्य रायपुर में शुरू कर दिया गया है. 14 अक्टूबर को नगर निगम रायपुर ने जोन 10 के वार्ड संख्या 52 को चिन्हित किया है. इसे लेकर नगर निगम के पदाधिकारियों ने मॉडल के तौर जोन 10 के वार्ड 52 के 8 हजार भवनों को चिन्हित करने का काम शुरु कर दिया है.
8000 घरों में डाले जा रहे नंबर : रायपुर नगर निगम के जोन 10 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 52 के सभी लगभग 8000 भवनों को इसके लिए चुना है. पहले चरण में भवनों को चयनित करने का काम हो रहा है. जिसमें सभी घरों पर भवन संख्या डालने के साथ ही उन भवनों को सूचीबद्ध करने का काम शुरु हो गया है. प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण सूचीबद्ध योजना और क्रियान्वयन को लेकर 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जनगणना निदेशालय बैठक होगी.
जोन क्रमांक 10 में काम हुआ शुरु : भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयनित किया गया है. इसके लिए जनगणना के लिए बनाए गए नियम के अनुसार काम भी शुरू हो गया है.
वार्ड क्रमांक 52 में निगम डाल रहा नंबर : इसे लेकर 14 अक्टूबर को नगर निगम रायपुर की टीम ने जोन संख्या 10 के वार्ड क्रमांक 52 में भवन संख्या डालने के साथ ही उन भवनों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया गया. इस बारे में रायपुर नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि भारत सरकार के तरफ से इसके लिए जो निर्देश मिले हैं उसी के तहत काम किया जा रहा है. इस काम के लिए रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की टीम बनाई गई है.
नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे , नोडल अधिकारी सहायक अभियंता योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू के इस टीम में शामिल किया गया है. नगर निगम जोन 10 राजस्व विभाग और नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 52 क्षेत्र अंतर्गत स्थित सभी लगभग 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और भवनों को सूचीबद्ध करने का कार्य चालू कर दिया है- विश्वदीप, आयुक्त नगर निगम
17 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक : रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप ने बताया कि प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण के कार्य में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 10 को रखा गया है. इसमें कुल 8000 जनगणना भवनों में भवन संख्या डालने और सूचीबद्ध करने का काम हो रहा है. इसके लिए भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के जो आदेश हैं उसी के आदेशानुसार काम किये जा रहे हैं. उन्होने कहा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेश के अनुसार जनगणना निदेशक द्वारा प्रदेश में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु 17 अक्टूबर 2025 को जनगणना निदेशालय में आवश्यक बैठक होगी.
