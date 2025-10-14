ETV Bharat / state

जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय का आदेश, रायपुर नगर निगम के वार्ड 52 में प्री टेस्ट का काम शुरु, 8 हजार मकानों में होगी नंबरिंग

रायपुर : भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय के आदेश के संदर्भ में जनगणना के लिए पूर्व परीक्षण का कार्य रायपुर में शुरू कर दिया गया है. 14 अक्टूबर को नगर निगम रायपुर ने जोन 10 के वार्ड संख्या 52 को चिन्हित किया है. इसे लेकर नगर निगम के पदाधिकारियों ने मॉडल के तौर जोन 10 के वार्ड 52 के 8 हजार भवनों को चिन्हित करने का काम शुरु कर दिया है.

8000 घरों में डाले जा रहे नंबर : रायपुर नगर निगम के जोन 10 राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ही नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 52 के सभी लगभग 8000 भवनों को इसके लिए चुना है. पहले चरण में भवनों को चयनित करने का काम हो रहा है. जिसमें सभी घरों पर भवन संख्या डालने के साथ ही उन भवनों को सूचीबद्ध करने का काम शुरु हो गया है. प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण सूचीबद्ध योजना और क्रियान्वयन को लेकर 17 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में जनगणना निदेशालय बैठक होगी.

पूर्व परीक्षण का काम रायपुर में शुरु (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जोन क्रमांक 10 में काम हुआ शुरु : भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत डॉ राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के लिए नगरीय क्षेत्र में प्री टेस्ट जनगणना पूर्व परीक्षण हेतु चयनित किया गया है. इसके लिए जनगणना के लिए बनाए गए नियम के अनुसार काम भी शुरू हो गया है.