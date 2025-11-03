ETV Bharat / state

दिल्ली के स्कूलों में 2026-27 से बदलेगी प्री-प्राइमरी की उम्र सीमा, पुराने छात्रों को नहीं होगी कोई दिक्कत

नई व्यवस्था NEP 2020 के अनुरूप है, जिसके तहत बच्चे को पहली कक्षा में दाखिले से पहले तीन साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा पूरी करनी होगी.

दिल्ली में प्री प्राइमरी की उम्र सीमा
दिल्ली में प्री प्राइमरी की उम्र सीमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 3, 2025 at 2:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-प्राइमरी क्लासों (बाल वाटिका) की नई उम्र सीमा लागू करने का फैसला किया है. इस बदलाव को लेकर माता-पिता के बीच कई सवाल उठ रहे थे कि क्या उनके बच्चों को क्लास दोहरानी पड़ेगी या ट्रांसफर में दिक्कत आएगी? लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नई उम्र सीमा मौजूदा छात्रों पर लागू नहीं होगी.

शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि 2025-26 में जो बच्चे नर्सरी (बाल वाटिका 1) में पढ़ रहे हैं, वे अगले सत्र यानी 2026-27 में केजी (बाल वाटिका 2) में जाएंगे और जो बच्चे केजी में हैं, वे सामान्य प्रक्रिया के तहत पहली कक्षा में प्रवेश करेंगे. किसी भी बच्चे को नई नीति के कारण क्लास दोहराने की जरूरत नहीं होगी. इसी तरह अगर कोई बच्चा किसी अन्य स्कूल में ट्रांसफर होता है तो उसे भी उम्र सीमा के कारण कोई परेशानी नहीं होगी.

दिल्ली में प्री प्राइमरी की उम्र सीमा: नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जिसके तहत अब बच्चे को पहली कक्षा में दाखिले से पहले तीन साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा पूरी करनी होगी. एनईपी में इन तीन वर्षों को 'बाल वाटिका 1, 2 और 3' का नाम दिया गया है.

नई आयु सीमा के अनुसार:

  1. नर्सरी (बाल वाटिका 1): 3 से 4 वर्ष
  2. लोअर केजी (बाल वाटिका 2): 4 से 5 वर्ष
  3. अपर केजी (बाल वाटिका 3): 5 से 6 वर्ष
  4. क्लास 1 में दाखिला: 6 से 7 वर्ष

पुराने छात्रों को नहीं होगी कोई दिक्कत: इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. वर्ष 2026-27 में केवल नर्सरी (बाल वाटिका 1) से शुरुआत होगी, जिसमें 3 से 4 साल तक के बच्चों का दाखिला लिया जाएगा. अगले सत्र यानी 2027-28 से लोअर और अपर केजी (बाल वाटिका 2 और 3) शुरू की जाएंगी. 2028-29 तक क्लास 1 के लिए 6+ आयु की शर्त पूरी तरह लागू हो जाएगी.

निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे नई नीति की जानकारी पैरेंट्स को स्पष्ट रूप से दें और चरणवार क्लास संरचना व प्रमोशन लिस्ट तैयार करें. साथ ही सरकार ने एक महीने की आयु सीमा में छूट देने की व्यवस्था भी रखी है. यानी यदि कोई बच्चा नर्सरी में प्रवेश के समय 2 साल 11 महीने या 4 साल एक महीने का है तो संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्तर पर छूट दे सकते हैं. इसके अलावा, जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पूर्व कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिनके पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) तथा मार्कशीट है, उन्हें भी नई उम्र सीमा से छूट दी जाएगी.

