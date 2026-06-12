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प्री मानसून में झमाझम बारिश, मौसम बदलने से उत्सव का माहौल, गर्मी और उमस से राहत

झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. तापमान में गिरावट आने से लोगों को बड़ी राहत मिली है.

Pleasant weather in Kawardha
कवर्धा में मौसम सुहाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 8:34 PM IST

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कवर्धा: पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश के बाद बड़ी राहत मिली है. सुबह से आसमान में छाए घने बादलों के बीच दोपहर बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया.

गर्मी उमस से राहत, खुश नजर आए लोग

बारिश के दौरान चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई. लंबे समय से तेज धूप और उमस का सामना कर रहे ग्रामीणों ने बारिश का स्वागत किया. कई क्षेत्रों में बच्चों और युवाओं को बारिश का आनंद लेते हुए देखा गया. वहीं बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों के चेहरों पर राहत साफ नजर आई.

कवर्धा में बारिश (ETV BHARAT)

सड़कों पर भरा पानी, आवागमन हुआ बाधित

हालांकि, तेज बारिश के कारण कुछ गांवों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ. कई ग्रामीण मार्गों पर जलभराव की स्थिति बनने से लोगों को आवाजाही में हल्की परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद अधिकांश लोगों ने बारिश को राहत और खुशहाली लेकर आने वाली बताया.

किसानों के चेहरे खिले

अच्छी बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसान अब खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं. खेतों की जुताई, बीज एवं खाद की व्यवस्था सहित कृषि कार्यों में तेजी आ गई है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई बारिश धान समेत खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी. इससे अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है.

गांव में उत्सव का माहौल

ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम में आए इस बदलाव से उत्साह का माहौल है. किसान अब नियमित और पर्याप्त वर्षा की उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि खेती-किसानी का कार्य सुचारू रूप से शुरू हो सके। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में जिले के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

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