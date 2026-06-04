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भोपाल में 70Kmph की आंधी ने मचाई तबाही, मॉनसून के ट्रेलर से 300 फीडर ठप

भोपाल में प्री-मॉनसून के साथ मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, शाम होते ही धूल भरी आंधी के साथ बौछारें, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

PRE MONSOON EFFECT BHOPAL
भोपाल में शाम होते ही बदला मौसम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 10:54 PM IST

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भोपाल : राजधानी में गुरुवार शाम प्री-मानसून ने जबरदस्त रूप दिखाया. करीब 70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चली आंधी, तेज बारिश और धूलभरे तूफान ने राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया. करीब एक घंटे में ही सैकड़ों पेड़ और टहनियां धराशायी हो गईं, वहीं मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग गया और बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. इस दौरान शहर के लगभग 300 बिजली फीडर प्रभावित होने से कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई. मौसम विभाग ने इसे प्री-मानसून गतिविधियों का असर बताते हुए आने वाले दिनों के लिए भी तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है.

भोपाल में शाम होते ही बदला मौसम

गुरुवार शाम राजधानी भोपाल में अचानक मौसम ने करवट ली. तेज धूलभरी हवाओं ने शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचाया. शहर के लिंक रोड, कोलार रोड, अवधपुरी, तुलसीनगर, पालिटेक्निक चौराहा और प्रोफेसर कालोनी सहित कई क्षेत्रों में पेड़ और बड़ी शाखाएं सड़कों पर गिर गईं. जिससे यातायात प्रभावित हुआ और कई स्थानों पर लंबा जाम लग गया.

भोपाल सहित 37 जिलों में येलो व कई जिलों में ऑरेंजअलर्ट (Etv Bharat)

नगर निगम मुख्यालय में उड़ गए होर्डिंग और टूटे कांच

आंधी का असर सरकारी भवनों पर भी दिखाई दिया. नगर निगम मुख्यालय अटल भवन में तेज हवा के कारण खिड़कियों के कांच टूट गए, जबकि मुख्य द्वार के पास लगे बड़े होर्डिंग हवा में उड़ गए. भारी बारिश के चलते भवन के बेसमेंट में पानी भर गया. जबकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से लिफ्ट बंद हो गई, जिसके कारण अंधेरे में सीढ़ियों से उतरते समय एक अधिकारी घायल हो गए. वहीं, एमपी नगर क्षेत्र में बैंक का एक बड़ा होर्डिंग गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा.

BHOPAL RAINFALL ALERT
गुरुवार शाम तरबतर हुआ भोपाल (Etv Bharat)

300 बिजली फीडर बंद, कई इलाकों में घंटों अंधेरा

भोपाल में आंधी और बारिश का सबसे ज्यादा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा. पेड़ों के गिरने और तारों के क्षतिग्रस्त होने से भोपाल के करीब 300 बिजली फीडर प्रभावित हुए. कई इलाकों में अचानक बिजली गुल हो गई. जिसकी बिजली कंपनी की टीमें लगातार मरम्मत कार्य में जुटी रहीं, लेकिन ज्यादा नुकसान के कारण बिजली व्यवस्था बहाल करने में समय लगा. इस कारण लोगों को उमस और अंधेरे के बीच घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा.

भोपाल समेत 29 जिलों में गिरा पानी, कई जगह तेज बारिश

पिछले 24 घंटों में प्रदेश के 29 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश दर्ज की गई. श्योपुर में सबसे अधिक 44 मिमी वर्षा रिकार्ड हुई. इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम और राजगढ़ सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई. हालांकि, प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है. खजुराहो और नौगांव जैसे क्षेत्रों में तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

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भोपाल सहित 37 जिलों में येलो व कई जिलों में ऑरेंजअलर्ट

मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है. आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, दमोह और सागर जिलों में आरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 50 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है. वहीं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छतरपुर और पांढुर्णा समेत करीब 37 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

भोपाल में अभी जारी रहेगा मौसम का उतार-चढ़ाव

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, '' दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री सामान्य से कुछ दिन देरी से होने की संभावना है. अनुमान है कि मानसून 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में दस्तक दे सकता है. तब तक भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी और आंधी, बारिश तथा बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों व अस्थायी संरचनाओं से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.''

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