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राजस्थान में प्री-मानसून सक्रिय , 19 जिलों में अलर्ट, आगामी 72 घंटे में आंधी- बारिश का अनुमान

जयपुर: राजस्थान में मानसून से पहले ही मौसम ने करवट ले ली है. प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं और मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 72 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के मुंबई पहुंचने के बाद इसके तेजी से आगे बढ़ने के संकेत हैं. संभावना जताई जा रही है कि मानसून बुधवार तक गुजरात और मध्यप्रदेश पहुंच सकता है, जिसके 3-4 दिन बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इसकी एंट्री हो सकती है. हालांकि इस बार राजस्थान में मानसून करीब 7 दिन की देरी से, यानी 30 जून या जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंचने की उम्मीद है. विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, आने वाले दिनों में मानसून के और सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. जून के अंत और जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है. कुल मिलाकर, राजस्थान में प्री-मानसून ने दस्तक दे दी है.

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प्री-मानसून का असर, कई जिलों में बदला मौसम: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून का असर साफ नजर आ रहा है. जयपुर सहित कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है, लेकिन उमस बढ़ने से लोग परेशान भी नजर आए. पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में भी मौसम बदला है. मौसम विभाग के अनुसार, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) और वज्रपात की संभावना है.