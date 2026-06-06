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मध्य प्रदेश में मौसम का रौंद्र रूप, 60KM की तबाही, अगले 24 घंटे आंधी-तूफान के साथ बिजली का खतरा

​पचमढ़ी से भी ठंडा रहा श्योपुर, तापमान में भारी गिरावट बता दें कि ​गुरुवार रात और शुक्रवार को हुई बारिश का असर तापमान पर भी दिखाई दिया. प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में दिन और रात दोनों के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आंधी और बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकांश शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया. खास बात यह रही कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, जहां अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा, उससे भी ठंडा श्योपुर दर्ज किया गया.

​प्री-मानसून की दस्तक, कहीं बरसे बादल, कहीं उड़ी धूल ​प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार तेज बनी हुई हैं. शुक्रवार को मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और धूलभरी आंधी का असर देखने को मिला. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में रतलाम में 12 मिलीमीटर और धार में 8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर और रायसेन सहित दो दर्जन से अधिक जिलों में 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से धूलभरी आंधी चली, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ.

भोपाल: मध्य प्रदेश में प्री-मानसून की गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है. शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई, जिससे तपते तापमान से लोगों को बड़ी राहत मिली है. जहां एक तरफ आंधी और बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बिजली गिरने और तेज हवाओं का आरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार केरल पहुंच चुका मानसून इस बार मध्य प्रदेश में अपनी सामान्य तारीख से कुछ दिन की देरी से पहुंचेगा.

श्योपुर में अधिकतम तापमान महज 32 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं ​बड़े शहरों की बात करें तो राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.3 डिग्री कम होकर 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 7.2 डिग्री नीचे गिरकर 20.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. वहीं इंदौर में 35.1 डिग्री, उज्जैन में 35 डिग्री, ग्वालियर में 37.9 डिग्री और जबलपुर में 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

​विदिशा, गुना और अशोकनगर में वज्रपात की चेतावनी

​मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए कुछ जिलों में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है. इसके अनुसार विदिशा, गुना और अशोकनगर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी करते हुए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

​50 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ होगी बारिश

​मौसम केंद्र ने प्रदेश के एक बड़े हिस्से के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम और खंडवा सहित करीब 50 जिलों में गरज-चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

​केरल पहुंचा मानसून, लेकिन एमपी में होगी 5 से 7 दिन की देरी

​मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि, ''वर्तमान मौसम प्रणालियों के अनुसार की दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है. 5 जून 2026 को मानसून की उत्तरी सीमा देश के कई हिस्सों को कवर कर चुकी है और केरल में 4 जून को ही मानसून ने दस्तक दे दी है. हालांकि मध्यप्रदेश के संदर्भ में थोड़ी निराशाजनक खबर है. दरअसल इस साल मध्यप्रदेश में मानसून की दस्तक 5 से 7 दिन लेट हो सकती है.

वैसे तो प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने की सामान्य तारीख 15 जून होती है और यह हमेशा दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसके 20 से 22 जून के बीच आने की संभावना जताई जा रही है. बता दें कि पिछले साल 2025 में मानसून अपने तय समय के ठीक एक दिन बाद यानी 16 जून को एमपी में आ गया था.