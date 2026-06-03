ETV Bharat / state

प्री-मानसून की मेहरबानी, मध्य प्रदेश के 36 जिलों में आंधी-बारिश, 60KM स्पीड से चलेंगी हवाएं

मध्य प्रदेश में नौतपा के बाद भी नहीं थमेगा आंधी-बारिश का दौर, 36 जिलों में अलर्ट, जानें मानसून की ताजा स्थिति. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

IMD RAIN ALERT MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश के 36 जिलों में आंधी-बारिश अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:09 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा का अंत राहत और आफत दोनों साथ लेकर आया है. आमतौर पर नौतपा के दौरान पड़ने वाली भीषण गर्मी की जगह इस बार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला. प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय होने की वजह से तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं, गरज-चमक और बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है. इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर समेत 36 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

नौतपा के अंतिम दिन बदला मौसम का मिजाज
नौतपा के आखिरी दिन मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश ने मौसम का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया. सुबह से ही झाबुआ, धार, बड़वानी, आलीराजपुर, भिंड और मुरैना में धूल भरी तेज हवाएं चलीं. शाम तक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, पन्ना और खजुराहो क्षेत्र में 70 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गईं. लगातार हुई बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. इधर भोपाल और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि इंदौर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा. वहीं पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा.

MP WEATHER UPDATE
प्री-मानसून की मेहरबानी (ETV Bharat)

अगले चार दिन ऐसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, 3 से 7 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम अस्थिर बना रहेगा. नीमच, मंदसौर और आगर-मालवा में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ वज्रपात और तेज बारिश की भी संभावना है.
4 और 5 जून को मुरैना, श्योपुर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में ओलावृष्टि के साथ तेज आंधी का अनुमान है. भोपाल, सीहोर, सागर, रीवा, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.
5 से 7 जून के बीच प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है.

राहत के साथ बढ़ी किसानों की चिंता
एक ओर मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए यह बारिश परेशानी का कारण बन गई है. मंगलवार को बुरहानपुर जिले में तेज हवाओं और बारिश ने केले की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. कई गांवों में खेतों में खड़ी फसल जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. वहीं देवास जिले में भी तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए और कई मकानों के टीन शेड उड़ गए. कुछ स्थानों पर लोग घायल भी हुए हैं. मंदसौर, नीमच और शाजापुर में भी फसलों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं.

इन मौसमी सिस्टमों से बदला प्रदेश का मौसम
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''वर्तमान में मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर कई सक्रिय मौसमी तंत्र प्रभावी हैं. दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना चक्रवातीय परिसंचरण लगातार नमी खींच रहा है. इसके अलावा मध्य पाकिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली ट्रफ लाइन भी प्रदेश में मौसम को प्रभावित कर रही है. इन्हीं सिस्टमों के कारण बादलों की आवाजाही बढ़ी हुई है और प्रदेश में लगातार आंधी-बारिश का दौर बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इन सिस्टमों का असर कमजोर पड़ने के संकेत नहीं हैं.''

मध्य प्रदेश में 10 दिन लेट होगा मानसून
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति फिलहाल सामान्य से कुछ धीमी बनी हुई है. इसके पहले केरल पहुंचने की संभावना मई के अंतिम सप्ताह में जताई गई थी, लेकिन अब इसके जून के पहले सप्ताह में सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं. मानसून फिलहाल अरब सागर, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि केरल में मानसून की औपचारिक एंट्री के बाद ही देश के अन्य हिस्सों में इसकी प्रगति तेज होगी. ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मानसूनी बारिश के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है.

TAGGED:

MP WEATHER UPDATE
PRE MONSOON ACTIVE MP
MONSOON DELAY MADHYA PRADESH
RELIEF FROM HEATWAVE IN MP
IMD RAIN ALERT MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.