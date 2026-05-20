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प्री डीएलएड परीक्षा 2026: पेपर में पूछा गया, 'कौन होता है कोतवाल', 'राजस्थान की एक MLA वाली पार्टी कौनसी?

प्री डीएलएड परीक्षा में कर्क रेखा के राजस्थान से गुजरने और अरावली पर्वतमाला के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया.

examinees exiting after taking the exam
परीक्षा देकर बाहर आते प्री डीएलएड के परीक्षार्थी (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 7:47 PM IST

2 Min Read
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कोटा: प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन बुधवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर किया गया. इसमें प्रदेश के 41 जिलों में 1774 परीक्षा केंद्र पर लाखों परीक्षार्थियों ने दो पारियों में परीक्षा दी. दूसरी पारी का पेपर शाम 5:30 बजे खत्म हुआ. परीक्षा देकर वापस लौटे विद्यार्थियों का कहना है कि पहली पारी में पेपर आसान था, जबकि दूसरी पारी में थोड़ा पेपर टफ रहा. रीजनिंग ने कुछ विद्यार्थियों को परेशान किया है और काफी समय भी उनका खर्च हुआ है. पेपर में कई रोचक प्रश्न भी पूछे गए.

एक विधायक वाली पार्टी कौनसी?: परीक्षार्थियों ने बताया कि वर्तमान में अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल और एलपीजी की किल्लत बनी हुई है. इससे जुड़ा एक प्रश्न प्री डीएलएड एग्जाम में पूछा गया. इसके अलावा एक रोचक प्रश्न यह भी पूछा गया कि कोतवाल पद किस कार्य से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 26 जनवरी, 2026 के अनुसार एक विधायक वाली पार्टी कौनसी है. इनमें ऑप्शन भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी थे. इसके अलावा इंडिया गेट दिल्ली से भी जुड़ा प्रश्न इसमें आया. राजस्थान की सड़कों के घनत्व पर भी प्रश्न पूछा गया. स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के कौन से शहर में हवाई अड्डा था, यह भी सवाल आया. जयपुर, अजमेर, जोधपुर और माउंट आबू ऑप्शन दिए थे.

पेपर पर ये बोले परीक्षार्थी, सुनिए (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: प्री डीएलएड 2026: AI निगरानी और सख्त सुरक्षा के बीच संपन्न हुई परीक्षा, 82% अभ्यर्थी पहुंचे

Candidates emerging from exam center
परीक्षा के बाद एग्जाम सेंटर से बाहर आते परीक्षार्थी (ETV Bharat Kota)

छीतर महल का दूसरा क्या नाम है?: परीक्षार्थियों ने बताया कि कर्क रेखा के राजस्थान से गुजरने और अरावली पर्वतमाला के संबंध में भी प्रश्न पूछा गया. राजस्थान की मृत नदी के संबंध में भी सवाल आया. बूंदी के शासक शत्रुशाल हाड़ा की मौत किस युद्ध में हुई थी, यह सवाल भी पूछा गया. गोरखनाथ संप्रदाय पर सवाल आया. इसके अलावा ब्रिटिश शासन काल में कन्या वध पर कानून लाने वाली देशी रियासत के संबंध में प्रश्न पूछा गया. छीतर महल का दूसरा क्या नाम है, यह भी सवाल पूछा गया. पैलेस ऑन व्हील्स पर सवाल पूछा गया. परीक्षा आयोजन से जुड़े डॉ आलोक चौहान ने बताया कि कैंडीडेट्स को बायोमेट्रिक और फेस रिकग्निशन के बाद प्रवेश दिया गया. पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपन्न हुई. दोनों पारियों में अलग-अलग प्रश्न पत्र दिया गया.

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