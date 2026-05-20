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प्री डीएलएड परीक्षा 2026: पेपर में पूछा गया, 'कौन होता है कोतवाल', 'राजस्थान की एक MLA वाली पार्टी कौनसी?

कोटा: प्री डीएलएड परीक्षा का आयोजन बुधवार को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर किया गया. इसमें प्रदेश के 41 जिलों में 1774 परीक्षा केंद्र पर लाखों परीक्षार्थियों ने दो पारियों में परीक्षा दी. दूसरी पारी का पेपर शाम 5:30 बजे खत्म हुआ. परीक्षा देकर वापस लौटे विद्यार्थियों का कहना है कि पहली पारी में पेपर आसान था, जबकि दूसरी पारी में थोड़ा पेपर टफ रहा. रीजनिंग ने कुछ विद्यार्थियों को परेशान किया है और काफी समय भी उनका खर्च हुआ है. पेपर में कई रोचक प्रश्न भी पूछे गए.

एक विधायक वाली पार्टी कौनसी?: परीक्षार्थियों ने बताया कि वर्तमान में अमेरिका और ईरान युद्ध की वजह से पेट्रोल और एलपीजी की किल्लत बनी हुई है. इससे जुड़ा एक प्रश्न प्री डीएलएड एग्जाम में पूछा गया. इसके अलावा एक रोचक प्रश्न यह भी पूछा गया कि कोतवाल पद किस कार्य से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 26 जनवरी, 2026 के अनुसार एक विधायक वाली पार्टी कौनसी है. इनमें ऑप्शन भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी थे. इसके अलावा इंडिया गेट दिल्ली से भी जुड़ा प्रश्न इसमें आया. राजस्थान की सड़कों के घनत्व पर भी प्रश्न पूछा गया. स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के कौन से शहर में हवाई अड्डा था, यह भी सवाल आया. जयपुर, अजमेर, जोधपुर और माउंट आबू ऑप्शन दिए थे.