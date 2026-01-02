ETV Bharat / state

प्री डीएलएड 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ी, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

अब तक 4.40 लाख आवेदन आ चुके हैं. बीते साल 6 लाख से ज्यादा आवेदन के मुकाबले कम है.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (फोटो ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 12:05 PM IST

4 Min Read
कोटा : राजस्थान के करीब 375 बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (BSTC) के कॉलेज की करीब 26000 सीटों के लिए प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (Pre D.El.Ed) परीक्षा आयोजित होती है. इस एग्जाम की जिम्मेदारी लगातार तीसरे साल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) कोटा को मिली है. प्री डीएलएड 2026 परीक्षा कब आयोजित होगी, इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे. अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है. पहले यह 31 दिसम्बर थी, जिसे अब 31 जनवरी कर दिया गया है.

एग्जाम कोऑर्डिनेटर डॉ. आलोक चौहान ने बताया कि वर्तमान में 4.40 लाख आवेदन हो चुके हैं. बीते साल के मुकाबले आवेदन कम थे, ऐसे में स्टूडेंट को आवेदन के लिए समय दिया गया है. चौहान ने बताया कि हमें उम्मीद है कि अंतिम तिथि तक आवेदन 6 लाख से ज्यादा हो सकते हैं और कुल उपस्थिति भी 5.50 लाख के आसपास रह सकती है. साल 2024 में भी 645454 रजिस्ट्रेशन व 595047 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था. साल 2025 में 604692 फॉर्म व 549161 ने एग्जाम दिया था. डॉ. चौहान ने बताया कि छात्राओं के आवेदन करीब 70 और छात्रों के 30 फ़ीसदी के आसपास रहते हैं. उपस्थिति इस परीक्षा में लगभग 90 फीसदी के आसपास रहती है.

शिक्षक के लेवल प्रथम के लिए डी.एल.एड जरूरी : डॉ. आलोक चौहान ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन या ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आधिकारिक वेबसाइट www.predeledraj2025.in ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक का कक्षा 12 पास होना जरूरी है. प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा सामान्य या संस्कृत के लिए एग्जाम फीस 450 रुपए रखी गई है. कैंडिडेट दोनों सामान्य और संस्कृत में आवेदन करता है तो, इसके लिए 500 रुपए शुल्क रखा गया है. शिक्षक के लेवल प्रथम के लिए डी.एल.एड. जरूरी योग्यता है.

इस बार भी लागू रहेगा अंग्रेजी और हिंदी का अलग प्रश्न पत्र : डॉ. आलोक चौहान ने बताया कि पेपर बचाने के लिए वीएमओयू ने बीते 2 सालों में प्री डीएलएड एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी के अलग-अलग प्रश्न पत्र छपवाए थे. इस बार भी इसी तरह से रहने वाला है. एग्जाम में करीब 97 फीसदी बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं और तीन प्रतिशत अंग्रेजी माध्यम के होते हैं. बीते सालों में हिंदी माध्यम के पेपर में ही अंग्रेजी माध्यम के प्रश्न भी शामिल होते थे, लेकिन साल 2024 से इसमें बदलाव किया गया. जिससे काफी पेपर बचा. छपाई के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन कभी खर्चा बचा था. इसमें करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई थी. इस बार भी ऐसा ही होगा.

मई अंत या जून शुरुआत में हो सकती है परीक्षा : साल 2024 में परीक्षा 29 मई को आयोजित हुई थी. वहीं साल 2025 में परीक्षा की तारीख 1 जून थी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी मई के अंतिम या जून के पहले सप्ताह में यह परीक्षा हो सकती है. कोऑर्डिनेटर डॉ. चौहान का कहना है कि राज्य सरकार को हम आवेदन की संख्या भेज देते हैं. जिसके बाद सरकार ही परीक्षा की तारीख को तय करती है, परीक्षा किस तारीख को होनी है. क्योंकि आरपीएससी, भर्ती और एंट्रेंस से लेकर कई एग्जाम होते रहते हैं. इनसे तारीख टकराए नहीं इस अनुसार परीक्षा की डेट घोषित होती है. विभिन्न महाविद्यालयों में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स में प्रवेश देने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्री डीएलएड आयोजित की जाती है.

