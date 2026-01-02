ETV Bharat / state

प्री डीएलएड 2026 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ी, अब 31 जनवरी तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ( फोटो ईटीवी भारत )

कोटा : राजस्थान के करीब 375 बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (BSTC) के कॉलेज की करीब 26000 सीटों के लिए प्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (Pre D.El.Ed) परीक्षा आयोजित होती है. इस एग्जाम की जिम्मेदारी लगातार तीसरे साल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) कोटा को मिली है. प्री डीएलएड 2026 परीक्षा कब आयोजित होगी, इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए थे. अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है. पहले यह 31 दिसम्बर थी, जिसे अब 31 जनवरी कर दिया गया है. एग्जाम कोऑर्डिनेटर डॉ. आलोक चौहान ने बताया कि वर्तमान में 4.40 लाख आवेदन हो चुके हैं. बीते साल के मुकाबले आवेदन कम थे, ऐसे में स्टूडेंट को आवेदन के लिए समय दिया गया है. चौहान ने बताया कि हमें उम्मीद है कि अंतिम तिथि तक आवेदन 6 लाख से ज्यादा हो सकते हैं और कुल उपस्थिति भी 5.50 लाख के आसपास रह सकती है. साल 2024 में भी 645454 रजिस्ट्रेशन व 595047 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था. साल 2025 में 604692 फॉर्म व 549161 ने एग्जाम दिया था. डॉ. चौहान ने बताया कि छात्राओं के आवेदन करीब 70 और छात्रों के 30 फ़ीसदी के आसपास रहते हैं. उपस्थिति इस परीक्षा में लगभग 90 फीसदी के आसपास रहती है. इसे भी पढ़ें: JEE MAIN 2026: लाखों विद्यार्थियों को एग्जाम सिटी और डेट का इंतजार, जानिए कब तक होगा जारी शिक्षक के लेवल प्रथम के लिए डी.एल.एड जरूरी : डॉ. आलोक चौहान ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन या ई–मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आधिकारिक वेबसाइट www.predeledraj2025.in ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक का कक्षा 12 पास होना जरूरी है. प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा सामान्य या संस्कृत के लिए एग्जाम फीस 450 रुपए रखी गई है. कैंडिडेट दोनों सामान्य और संस्कृत में आवेदन करता है तो, इसके लिए 500 रुपए शुल्क रखा गया है. शिक्षक के लेवल प्रथम के लिए डी.एल.एड. जरूरी योग्यता है.