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झारखंड में अवैध अफीम पर ब्रेक की कवायद, दो सालों में करोड़ों का नुकसान उठा चुके हैं तस्कर, मास्टरप्लान तैयार

रांची: झारखंड पुलिस द्वारा अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है. साल 2024 से लेकर 2026 तक 65,000 एकड़ से ज्यादा में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई थी. अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीआईडी की टीम आने वाले नए अफीम वर्ष में किसी भी तरह से अफीम की खेती ना हो, इसके लिए मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं.

अफीम की खेती रोकने को लेकर मास्टर प्लान लागू

झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में प्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च किया गया है. इसके अंतर्गत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व में की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था, वैसे तमाम जगहों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है.

सीआईडी के पत्र के अनुसार, रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के साथ-साथ सरायकेला खरसावां जिले को इस अभियान में शामिल किया गया है. सीआईडी के पत्र में यह बताया गया है कि अभियान के दौरान पिछले वर्ष अफीम की खेती के खिलाफ दर्ज केसों की समीक्षा करना है, साथ ही साथ वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करना है. अफीम कांड में फरार व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना है.

पत्र में प्रभावित जिलों के एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इस दौरान विशेष रूप से यह प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जेल के अंदर और बाहर निकले तस्करों पर नजर

नशे के तस्करों, खासकर अफीम तस्करों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के लिए हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में की थी. बैठक में कई अहम निर्देश झारखंड पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी जारी किए गए थे. बरसात खत्म होते ही अफीम तस्कर अफीम की खेती करने के जुगत में लग जाते हैं. ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सैटेलाइट के जरिए और सीआईडी की टीम जमीनी स्तर पर अफीम तस्करों पर नजर रख रही है.

पिछले 2 सालों के भीतर जितने भी अफीम तस्कर जेल गए थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वह अभी जेल से बाहर हैं या फिर जेल के अंदर ही हैं. अगर वे जेल से बाहर हैं तो उनकी गतिविधि अभी क्या है, इन सब की जानकारी सीआईडी द्वारा जुटाई जा रही है.

एकाउंट की जानकारी जुटा रही है पुलिस

मादक पदार्थों पर चल रही कार्रवाई को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्र ने हाल में ही समीक्षा बैठक भी की थी. बैठक में नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई रणनीतियां तैयार की गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि नशे के तस्करों के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाकर उसके मनी ट्रेल के बारे में पता लगाया जाए. मनी ट्रेल के जरिए यह पता चल जाएगा कि जो नशे के तस्कर ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा और हीरोइन जैसे मादक पदार्थ बेचकर पैसा अपने खातों में लेते हैं, वह पैसा आखिर किन-किन खातों में ट्रांसफर होता है.

मनी ट्रेल का पता करने के लिए राज्यभर में गिरफ्तार नशे के तस्करों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में अक्सर छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन सा बड़ा गैंग काम कर रहा है, उसकी जानकारी जुटाने में मनी ट्रेल काफी सहायक साबित हो सकता है.

डोजियर से मिलेगी मदद

इस कड़ी में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वैसे तस्कर जिनका नाम बार-बार नशे की तस्करी में सामने आ रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई के लिए डोजियर खोला जाए. साथ ही वैसे तस्कर जिनकी जमानत हो चुकी है, ऐसे लोगों के बेलरो का सत्यापन किया जाए. बरामद मादक पदार्थ का सीजर ठीक तरह तैयार किया जाए. इसके अलावा अगर केस में ट्रायल के दौरान सरकारी पदाधिकारी गवाही से मुकर रहे हैं, तब ऐसे लोगों के बारे में सत्यापन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाए.

2024 से 2026 तक 65,000 एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट