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झारखंड में अवैध अफीम पर ब्रेक की कवायद, दो सालों में करोड़ों का नुकसान उठा चुके हैं तस्कर, मास्टरप्लान तैयार

झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए मास्टरप्लान तैयार किया गया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीआईडी की टीम कार्रवाई कर रही है.

Opium cultivation in Jharkhand
अफीम की खेती नष्ट करते पुलिसकर्मी (फाइल फोटो- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 15, 2026 at 6:29 PM IST

7 Min Read
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रांची: झारखंड पुलिस द्वारा अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में लगातार सफलता हासिल हो रही है. साल 2024 से लेकर 2026 तक 65,000 एकड़ से ज्यादा में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई थी. अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीआईडी की टीम आने वाले नए अफीम वर्ष में किसी भी तरह से अफीम की खेती ना हो, इसके लिए मास्टर प्लान पर काम कर रहे हैं.

अफीम की खेती रोकने को लेकर मास्टर प्लान लागू

झारखंड में अफीम की खेती रोकने के लिए सीआईडी की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया गया है. इसके तहत अफीम प्रभावित जिलों में प्री कल्टीवेशन अभियान को लॉन्च किया गया है. इसके अंतर्गत जिन इलाकों में अफीम की खेती पूर्व में की जाती थी और जिन खेतों में लगे अफीम की फसल को नष्ट किया गया था, वैसे तमाम जगहों का सत्यापन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन क्षेत्रों में अफीम की खेती के लिए कोई तैयारी नहीं की जा रही है.

सीआईडी के पत्र के अनुसार, रांची, खूंटी, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार और पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के साथ-साथ सरायकेला खरसावां जिले को इस अभियान में शामिल किया गया है. सीआईडी के पत्र में यह बताया गया है कि अभियान के दौरान पिछले वर्ष अफीम की खेती के खिलाफ दर्ज केसों की समीक्षा करना है, साथ ही साथ वांटेड आरोपियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करना है. अफीम कांड में फरार व्यक्तियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई को भी सुनिश्चित करना है.

पत्र में प्रभावित जिलों के एसपी को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इस दौरान विशेष रूप से यह प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है कि अवैध रूप से अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जेल के अंदर और बाहर निकले तस्करों पर नजर

नशे के तस्करों, खासकर अफीम तस्करों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई के लिए हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में की थी. बैठक में कई अहम निर्देश झारखंड पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी जारी किए गए थे. बरसात खत्म होते ही अफीम तस्कर अफीम की खेती करने के जुगत में लग जाते हैं. ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सैटेलाइट के जरिए और सीआईडी की टीम जमीनी स्तर पर अफीम तस्करों पर नजर रख रही है.

पिछले 2 सालों के भीतर जितने भी अफीम तस्कर जेल गए थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वह अभी जेल से बाहर हैं या फिर जेल के अंदर ही हैं. अगर वे जेल से बाहर हैं तो उनकी गतिविधि अभी क्या है, इन सब की जानकारी सीआईडी द्वारा जुटाई जा रही है.

एकाउंट की जानकारी जुटा रही है पुलिस

मादक पदार्थों पर चल रही कार्रवाई को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्र ने हाल में ही समीक्षा बैठक भी की थी. बैठक में नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई रणनीतियां तैयार की गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है कि नशे के तस्करों के बैंक खातों की पूरी जानकारी जुटाकर उसके मनी ट्रेल के बारे में पता लगाया जाए. मनी ट्रेल के जरिए यह पता चल जाएगा कि जो नशे के तस्कर ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा और हीरोइन जैसे मादक पदार्थ बेचकर पैसा अपने खातों में लेते हैं, वह पैसा आखिर किन-किन खातों में ट्रांसफर होता है.

मनी ट्रेल का पता करने के लिए राज्यभर में गिरफ्तार नशे के तस्करों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में अक्सर छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे कौन सा बड़ा गैंग काम कर रहा है, उसकी जानकारी जुटाने में मनी ट्रेल काफी सहायक साबित हो सकता है.

डोजियर से मिलेगी मदद

इस कड़ी में सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वैसे तस्कर जिनका नाम बार-बार नशे की तस्करी में सामने आ रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई के लिए डोजियर खोला जाए. साथ ही वैसे तस्कर जिनकी जमानत हो चुकी है, ऐसे लोगों के बेलरो का सत्यापन किया जाए. बरामद मादक पदार्थ का सीजर ठीक तरह तैयार किया जाए. इसके अलावा अगर केस में ट्रायल के दौरान सरकारी पदाधिकारी गवाही से मुकर रहे हैं, तब ऐसे लोगों के बारे में सत्यापन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाए.

2024 से 2026 तक 65,000 एकड़ से ज्यादा फसल नष्ट

सीआईडी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, फसल वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राज्य में अब तक 65,634.37 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लगी अवैध अफीम की फसल नष्ट की गई है. इस दौरान 390 मामले दर्ज किए गए और 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया. वर्ष 2025-26 में अफीम के साथ-साथ 2 एकड़ में अवैध गांजा की खेती भी नष्ट की गई है.

2024-25 में सबसे बड़ी कार्रवाई

फसल वर्ष 2024-25 में पुलिस ने राज्यभर में 313 मामले दर्ज किए, 237 लोगों को गिरफ्तार किया तथा 27,015.035 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया. इस वर्ष सबसे अधिक कार्रवाई चतरा जिले में हुई, जहां 1,566.46 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई, इसके अलावा 56 लोगों की गिरफ्तारी और 42 मामले दर्ज किए गए. वहीं रांची में 100 मामले दर्ज, 33 गिरफ्तारियां तथा 6,843.47 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया.

अन्य प्रमुख जिले इस प्रकार रहे

  • खूंटी: 67 मामले, 89 गिरफ्तारियां, 15,246.79 एकड़ फसल नष्ट
  • चाईबासा: 25 मामले, 13 गिरफ्तारियां, 796.05 एकड़ फसल नष्ट
  • लातेहार: 17 मामले, 6 गिरफ्तारियां, 754 एकड़ फसल नष्ट
  • सरायकेला: 32 मामले, 19 गिरफ्तारियां, 678.96 एकड़ फसल नष्ट
  • पलामू: 15 मामले, 12 गिरफ्तारियां, 604.125 एकड़ फसल नष्ट
  • हजारीबाग: 15 मामले, 9 गिरफ्तारियां, 525.18 एकड़ फसल नष्ट

2025-26 में भी अभियान जारी

फसल वर्ष 2025-26 में अब तक 77 मामले दर्ज, 48 लोगों की गिरफ्तारी तथा 4,619.34 एकड़ में लगी अफीम की खेती नष्ट की जा चुकी है. इसके अलावा 2 एकड़ में अवैध गांजा की खेती भी नष्ट की गई. इस वर्ष अब तक चतरा में सबसे अधिक 2,742.22 एकड़ क्षेत्र में अफीम की खेती नष्ट की गई. यहां 21 मामले दर्ज हुए और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

अन्य जिलों की स्थिति

  • लातेहार: 11 मामले, 9 गिरफ्तारियां, 832.14 एकड़ अफीम तथा 2 एकड़ गांजा नष्ट
  • हजारीबाग: 8 मामले, 1 गिरफ्तारी, 393 एकड़ फसल नष्ट
  • खूंटी: 10 मामले, 1 गिरफ्तारी, 215.71 एकड़ फसल नष्ट
  • रांची: 7 मामले, 34.50 एकड़ फसल नष्ट
  • पलामू: 24.70 एकड़ फसल नष्ट
  • चाईबासा: 52.69 एकड़ फसल नष्ट
  • सिमडेगा: 2 मामले, 12 गिरफ्तारियां, 3.5 एकड़ फसल नष्ट
  • लोहरदगा: 1 मामला, 3.25 एकड़ फसल नष्ट
  • देवघर: 1 मामला, 0.01 एकड़ फसल नष्ट
  • कोडरमा: 1 मामला, 3 एकड़ फसल नष्ट

लगातार चल रहा है अभियान

आंकड़े बताते हैं कि झारखंड पुलिस अवैध अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. जिन जिलों में पहले बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती थी, वहां पुलिस, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई से खेती को नष्ट किया गया है, साथ ही खेती कराने वाले और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी भी की गई.

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