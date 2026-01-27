ETV Bharat / state

सीएम की सांसदों और विधायकों के साथ प्री-बजट बैठक, बोले- चैटबॉट पर नौ हजार सुझाव मिले, विपक्ष पर तंज भी कसा

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पंच कमल में पार्टी के सांसदों, विधायकों व अन्यों के साथ प्री-बजट संबंधी बैठक की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि "हमने हरियाणा के भविष्य की दिशा को तय करने के लिए विचार मंथन किया है. जनता की अपेक्षाओं, जन-प्रतिनिधियों का अनुभव और सरकार की प्रतिबद्धता, एक साथ मिलकर वर्ष 2026-27 का बजट स्वरूप रखा जाएगा."

'बजट संतुलित और दूरदर्शी होना चाहिए': सीएम ने कहा कि बजट संतुलित होने के साथ साथ संवेदनशील, दूरदर्शी और समावेशी होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि "हरियाणा सरकार विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारने का काम करेगी. आगामी बजट से हर किसान की आय बढ़े, जल संरक्षण हो और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर पैदा हों. नतीजतन आगामी बजट हरियाणा की विकास यात्रा को और गति देगा."

पूर्व बजट में शामिल किए गए सुझाव: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श में 1592 महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 706 सुझावों को बजट में शामिल किया गया. सांसदों और विधायकों ने भी पिछले वर्ष 651 सुझाव दिए, जिनमें से 254 सुझावों को शामिल किया गया था." मुख्यमंत्री सैनी ने आगामी बजट को हर प्रदेशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला होने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा की दिशा में बजट चर्चा में मुख्य विषय "उचित और जिम्मेदारी से खर्च" रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों के एक-एक रुपये का इस्तेमाल ईमानदारी से किया जाना सभी के सामूहिक जिम्मेदारी है.

सांसदों व अन्यों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्री-बजट पूर्व परामर्श के चलते राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, सांसद नवीन जिंदल और चौधरी धर्मबीर सिंह ने भी अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. उन्होंने बताया कि सुभाष बराला ने नए कृषि कानून, एसपीओ, फसल बीमा, बीमा क्लेम, गोबर से खाद संयंत्र समेत अन्य सुझाव दिए हैं. जबकि रामचंद्र जांगड़ा ने सीपैट, भवन निर्माण, कौशल रोजगार और सांसद नवीन जिंदल ने आवारा-पालतू डॉग्स बारे सुझाव दिए. इसके अलावा सांसद जिंदल ने हर गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने और पुराने स्टेडियम सुधारने का सुझाव दिया है. जबकि चौधरी धर्मबीर सिंह ने ड्रेनों की संख्या बढ़ाने और पंचायत स्तर पर जल भंडारण की सुविधा पर ध्यान देने बारे कहा है.