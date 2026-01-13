बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री को 'आधी आबादी' ने दिए सुझाव, बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ाव हो
प्रदेश की भजनलाल सरकार ने बजट की तैयारियां तेज कर दी है. इस संबंध में उन्होंने महिला प्रतिनिधियों से संवाद कर सुझाव लिए.
Published : January 13, 2026 at 4:03 PM IST
जयपुर: प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'आधी आबादी' से सीधा संवाद किया. बजट पूर्व इस विशेष संवाद में राज्य की महिला उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव साझा किए. इस बैठक का मुख्य फोकस बालिका शिक्षा को बढ़ावा, महिला सुरक्षा को मजबूती और राजस्थानी संस्कृति से जुड़ाव को प्रोत्साहन देने वाले उपायों पर रहा. प्रतिभागियों ने जोर देकर कहा कि ये सुझाव महज कागजी घोषणाएं न बनकर जमीन पर साकार हों, ताकि महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर सकें. यह कदम राज्य सरकार की समावेशी नीति-निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
मान फाउंडेशन की चेयरपर्सन मनीषा सिंह ने आगामी बजट को लेकर महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा और राजस्थानी संस्कृति के संरक्षण के लिए सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि बजट में महिला एवं बाल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर ही एक सुरक्षित और समावेशी राजस्थान का निर्माण संभव है. महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने 'सुरक्षित राजस्थान मिशन' शुरू करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों में बाल सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता जरूरी है. पॉक्सो मामलों में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कक्षा 3 से 12 तक गुड टच–बैड टच, साइबर सेफ्टी, बाल अधिकार एवं पॉक्सो कानून की अनिवार्य शिक्षा व काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए. इसके साथ शिक्षकों के लिए नियमित चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए. प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर एवं बाल सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि राजस्थानी संस्कृति संरक्षण को बजटीय बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो. स्कूल पाठ्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, लोक कलाकारों के लिए पेंशन, बीमा एवं स्थायी मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान हो और युवाओं को राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं एवं विरासत से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए.
महिला प्रतिनिधियों के ये सुझाव: फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन निम्मी शेखावत ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं से बजट पूर्व संवाद कर सुझाव ले रही है. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. महिला उद्यमियों की ओर से हमारा पहला सुझाव है कि महिलाओं को RIICO में रियायती दरों पर सीधे भूमि आवंटन की जाए, कॉस्मेटिक निर्माण को आकर्षित करने के लिए रसायन उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाए, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष छूट और अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए.
ये आए सुझाव -
1. महिला सुरक्षा के लिए 'सुरक्षित राजस्थान मिशन':
- हर जिले में महिला सुरक्षा फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए अलग बजट प्रावधान.
- स्कूल, कॉलेज और बस स्टैंड के आसपास सीसीटीवी और पिंक पेट्रोलिंग का विस्तार.
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिला हेल्प डेस्क और 24×7 काउंसलिंग सेंटर की स्थापना.
2. बालिका शिक्षा के लिए 'शिक्षा से सशक्त बेटी योजना':
- दूरदराज इलाकों में बालिका आवासीय विद्यालय और छात्रावास.
- बालिकाओं के ड्रॉप-आउट रोकने के लिए साइकिल, टैबलेट और डिजिटल शिक्षा किट उपलब्ध कराए जाएं.
3. स्कूलों में बाल सुरक्षा और कानूनी जागरूकता:
- बजट में प्रावधान कर गुड टच–बैड टच, वर्चुअल टच
- साइबर सेफ्टी और बाल अधिकार शिक्षा अनिवार्य.
- शिक्षकों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग.
- हर स्कूल में काउंसलर और बाल सुरक्षा समिति.
4. महिला स्वावलंबन और रोजगार:
- स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और मार्केटिंग सपोर्ट.
- ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज.
- कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच (पालना घर) की संख्या बढ़ाना.
5. राजस्थानी संस्कृति संरक्षण को बजटीय बढ़ावा:
- राजस्थानी भाषा, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण के लिए विशेष कोष.
- स्कूल पाठ्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति और इतिहास को शामिल करना.
- लोक कलाकारों के लिए पेंशन, बीमा और मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान.
- युवाओं को राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं, विरासत से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हो.
6. महिला स्वास्थ्य:
- महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं.
- मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन का इंजेक्शन सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जाए.
- ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हों.
7. बालिका सुधार गृह एवं स्वास्थ्य सेवाएं:
- बालिका सुधार गृहों और महिला कैदियों के स्वास्थ्य के कार्य के लिए, नर्सिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन में भेदभाव को खत्म किया जाए.
- महिला नर्सिंग कर्मी को समान प्रमोशन, महिला कर्मचारी को पीरियड लीव, महिला डॉक्टर को कैडर दिया जाए.
- बड़े अस्पतालों में प्रशासनिक पोस्ट पर महिलाओं की नियुक्ति हो, गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी जैसी जांच सभी अस्पतालों में उपलब्ध हो सके.
8. महिला उद्यमी सुझाव:
- महिलाओं को RIICO में रियायती दरों पर सीधे भूमि आवंटन किया जाए.
- कॉस्मेटिक निर्माण को आकर्षित करने के लिए रसायन उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाए.
- महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष छूट और अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाए, साथ ही प्रारंभिक चुनौतियों का सामना कर रहे MUDRA ऋण लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक प्रावधान किए जाएं.
कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे: डॉक्टर आशा लता ने महिला, बालिका और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे. उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए. डॉ. आशा लता ने बालिका सुधार गृहों में रहने वाली बच्चियों और महिला कैदियों के स्वास्थ्य की अनदेखी पर चिंता जताते हुए इनके लिए अलग से स्वास्थ्य योजनाएं और नियमित मेडिकल जांच की व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने नर्सिंग डिपार्टमेंट में महिला नर्सिंग कर्मियों को पुरुषों के समान पदोन्नति दिए जाने पर जोर दिया. उन्होंने महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव को औपचारिक रूप से लागू करने, महिला डॉक्टर को अलग कैडर देने तथा बड़े अस्पतालों में प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया.
सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन मिले: विश्व हिंदू परिषद से सुजाता पारीक ने सुझाव दिया कि प्रत्येक जिले में एक ही परिसर में महिलाओं की न्याय व्यवस्था और महिलाओं की सहायता व्यवस्था हो, ताकि महिलाओं को भटकना न पड़े. महिलाओं को जागरूकता की कमी रहती है, इसलिए वे परेशान होती हैं. सरकार को बजट में इसको लेकर प्रावधान करने चाहिए. विप्र सेवा संस्थान की राजस्थान प्रभारी आशा रामावत ने सुझाव दिया कि भारत की महिलाओं में होने वाली सबसे आम कैंसर सर्वाइकल कैंसर है. सर्वाइकल कैंसर का बचाव और इलाज दोनों हो सकता है, लेकिन इसके प्रति महिलाओं में जागरूकता कम होने की वजह से, डॉक्टरों को सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है और इलाज मिल पाना मुश्किल हो जाता है. यह कैंसर एक मामूली सी वैक्सीन से कंट्रोल किया जा सकता है. हमारा यही सुझाव है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सरकार जनरल पब्लिक के लिए उपलब्ध कराए.