बजट पूर्व संवाद: मुख्यमंत्री को 'आधी आबादी' ​ने दिए सुझाव, बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा और संस्कृति से जुड़ाव हो

जयपुर: प्रदेश सरकार के बजट की तैयारियों के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'आधी आबादी' से सीधा संवाद किया. बजट पूर्व इस विशेष संवाद में राज्य की महिला उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव साझा किए. इस बैठक का मुख्य फोकस बालिका शिक्षा को बढ़ावा, महिला सुरक्षा को मजबूती और राजस्थानी संस्कृति से जुड़ाव को प्रोत्साहन देने वाले उपायों पर रहा. प्रतिभागियों ने जोर देकर कहा कि ये सुझाव महज कागजी घोषणाएं न बनकर जमीन पर साकार हों, ताकि महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर सकें. यह कदम राज्य सरकार की समावेशी नीति-निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मान फाउंडेशन की चेयरपर्सन मनीषा सिंह ने आगामी बजट को लेकर महिला सुरक्षा, बालिका शिक्षा और राजस्थानी संस्कृति के संरक्षण के लिए सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि बजट में महिला एवं बाल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर ही एक सुरक्षित और समावेशी राजस्थान का निर्माण संभव है. महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने 'सुरक्षित राजस्थान मिशन' शुरू करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों में बाल सुरक्षा एवं कानूनी जागरूकता जरूरी है. पॉक्सो मामलों में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कक्षा 3 से 12 तक गुड टच–बैड टच, साइबर सेफ्टी, बाल अधिकार एवं पॉक्सो कानून की अनिवार्य शिक्षा व काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए. इसके साथ शिक्षकों के लिए नियमित चाइल्ड प्रोटेक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए. प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षित काउंसलर एवं बाल सुरक्षा समिति का गठन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि राजस्थानी संस्कृति संरक्षण को बजटीय बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो. स्कूल पाठ्यक्रम में राजस्थानी संस्कृति एवं इतिहास को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, लोक कलाकारों के लिए पेंशन, बीमा एवं स्थायी मंच उपलब्ध कराने का प्रावधान हो और युवाओं को राजस्थानी संस्कृति, परंपराओं एवं विरासत से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाए.

महिला प्रतिनिधियों के ये सुझाव: फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन निम्मी शेखावत ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं से बजट पूर्व संवाद कर सुझाव ले रही है. राजस्थान में महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. महिला उद्यमियों की ओर से हमारा पहला सुझाव है कि महिलाओं को RIICO में रियायती दरों पर सीधे भूमि आवंटन की जाए, कॉस्मेटिक निर्माण को आकर्षित करने के लिए रसायन उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाए, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए विशेष छूट और अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए.

