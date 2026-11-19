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देहरादून में लाठीचार्ज के विरोध में पीआरडी जवानों का हंगामा, निदेशालय में की तालाबंदी

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में जमे पीआरडी जवान ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पीआरडी जवानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीती रोज दो सूत्रीय मांग समान कार्य समान वेतन और 365 दिन का रोजगार दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था. इस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया था. जिसके विरोध में गुरुवार को पीआरडी जवानों ने ननूरखेड़ा स्थित युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) निदेशालय में जमकर हंगामा किया. इतना ही नहीं आक्रोशित पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल के जवानों ने निदेशालय में तालाबंदी कर दी.

पीआरडी उत्तराखंड निदेशक एवं उपनिदेशक को बनाया बंधक: पीआरडी जवानों ने तालाबंदी कर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तराखंड के निदेशक शक्ति सिंह एवं उपनिदेशक को बंधक बना लिया. तालाबंदी के चलते निदेशालय में देर रात तक पीआरडी जवान डटे रहे. वहीं, काफी देर बाद निदेशालय के अंदर बंधक बनाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस एवं प्रशासन ने पिछले गेट से निकाला.