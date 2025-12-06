ETV Bharat / state

आंखें दान कर दूसरों की जिंदगी रोशन कर गया जगदीश, समाज को दे गया संदेश

पिथौरागढ़: आंखों का दान महादान है, मरने के बाद भी आंखों का दान किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर सकती हैं. वहीं बेरीनाग नगर मुख्यालय में रहने वाले 46 वर्षीय पीआरडी जवान जगदीश सिंह डोबाल ने देह त्याग से पहले अपनी आंखों को दान किया. जगदीश सिंह मरणोपरांत नेत्रदान कर समाज को संदेश दे गए. यह दान मृत्यु के बाद किया जाता है और इससे किसी जरूरतमंद की पूरी जिंदगी बदल सकती है.

लगातार हो रहा था स्वास्थ्य खराब: बेरीनाग नगर मुख्यालय में रहने वाले 46 वर्षीय युवा जगदीश सिंह डोबाल प्रान्तीय रक्षक दल का जवान था. जगदीश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में चालक के पद पर तैनात था. अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन जगदीश को देहरादून महंत हॉस्पिटल देहरादून लेकर गये. जहां उनका लगातार स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, जिसको देखते हुए जगदीश ने अपने आंखों को दान करने का निर्णय लिया. लेकिन जगदीश के इस निर्णय को लेकर परिजन भी हतप्रभ हो गए.

एम्बुलेंस चालक था जगदीश: साथी बताते हैं कि जगदीश पहले से कहता था कि वो अपने शरीर को मृत्यु से पहले दान करेगा, जो भी हिस्सा काम आएगा वह किसी का जीवन बचा सकेगा. जगदीश स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालक के रूप में कार्य करता था. जिसमें अस्पताल में मरीजों को ले जाने और लाने का काम करता था. जगदीश अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदार की हमेशा मदद करता था. जगदीश के आंखों के दान करने की विभिन्न संगठनों ने सराहना की.

रंगकर्मी और पशु प्रेमी था जगदीश: जगदीश स्वास्थ्य कर्मी होने के साथ ही रंगकर्मी और पशु प्रेमी था. जगदीश ने बेरीनाग में आयोजित रामलीला में 5 वर्षों तक सुग्रीव का अभिनय किया. साथ ही उसका पशु पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था. जगदीश ने बचपन से खरगोश, गिनी पीक, तोता, मुर्गी, कुत्ते को पालने का बहुत शौकीन था.