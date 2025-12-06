ETV Bharat / state

आंखें दान कर दूसरों की जिंदगी रोशन कर गया जगदीश, समाज को दे गया संदेश

मरने के बाद भी जगदीश सिंह की आंखें देखती रहेंगी दुनिया, आंखों का दान कर दिया संदेश

PRD JAWAN JAGDISH DONATED EYES
जगदीश सिंह की आंखें देखती रहेंगी दुनिया (Photo-Family Member)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 9:35 AM IST

3 Min Read
पिथौरागढ़: आंखों का दान महादान है, मरने के बाद भी आंखों का दान किसी की अंधेरी जिंदगी को रोशन कर सकती हैं. वहीं बेरीनाग नगर मुख्यालय में रहने वाले 46 वर्षीय पीआरडी जवान जगदीश सिंह डोबाल ने देह त्याग से पहले अपनी आंखों को दान किया. जगदीश सिंह मरणोपरांत नेत्रदान कर समाज को संदेश दे गए. यह दान मृत्यु के बाद किया जाता है और इससे किसी जरूरतमंद की पूरी जिंदगी बदल सकती है.

लगातार हो रहा था स्वास्थ्य खराब: बेरीनाग नगर मुख्यालय में रहने वाले 46 वर्षीय युवा जगदीश सिंह डोबाल प्रान्तीय रक्षक दल का जवान था. जगदीश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में चालक के पद पर तैनात था. अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर परिजन जगदीश को देहरादून महंत हॉस्पिटल देहरादून लेकर गये. जहां उनका लगातार स्वास्थ्य बिगड़ता रहा, जिसको देखते हुए जगदीश ने अपने आंखों को दान करने का निर्णय लिया. लेकिन जगदीश के इस निर्णय को लेकर परिजन भी हतप्रभ हो गए.

एम्बुलेंस चालक था जगदीश: साथी बताते हैं कि जगदीश पहले से कहता था कि वो अपने शरीर को मृत्यु से पहले दान करेगा, जो भी हिस्सा काम आएगा वह किसी का जीवन बचा सकेगा. जगदीश स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालक के रूप में कार्य करता था. जिसमें अस्पताल में मरीजों को ले जाने और लाने का काम करता था. जगदीश अस्पताल में आने वाले मरीज और तीमारदार की हमेशा मदद करता था. जगदीश के आंखों के दान करने की विभिन्न संगठनों ने सराहना की.

रंगकर्मी और पशु प्रेमी था जगदीश: जगदीश स्वास्थ्य कर्मी होने के साथ ही रंगकर्मी और पशु प्रेमी था. जगदीश ने बेरीनाग में आयोजित रामलीला में 5 वर्षों तक सुग्रीव का अभिनय किया. साथ ही उसका पशु पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था. जगदीश ने बचपन से खरगोश, गिनी पीक, तोता, मुर्गी, कुत्ते को पालने का बहुत शौकीन था.

आंखों को दान का महत्व: भारत में लाखों लोग कॉर्निया खराब होने के कारण अंधेपन का शिकार हैं. आंखें दान करने से उनकी दृष्टि वापस लाई जा सकती है. आंखों का दान करने वाला व्यक्ति भले ही इस दुनिया में ना रहे, लेकिन उसकी आंखों से दो लोग नई रोशनी पा सकते हैं. आंखें दान करने से समाज में सेवा, करुणा और परोपकार की भावना बढ़ती है. यह लोगों को एक-दूसरे के लिए जीना सिखाता है.

सुरक्षित और आसान प्रक्रिया

  • आंखें मृत्यु के 6 घंटे के भीतर निकाली जाती हैं
  • इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता
  • अंतिम संस्कार में कोई बाधा नहीं आती
  • आंखें दान करने की कोई उम्र की सीमा नहीं
  • बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर कोई आंखें दान कर सकता है
  • चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भी आंखें दान कर सकता है

