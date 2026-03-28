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देहरादून पुलिस की हिरासत में पीआरडी जवान की मौत, जिला युवा कल्याण विभाग में था तैनात, जानिए पूरा मामला

देहरादून: राजधानी देहरादून से बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस हिरासत में पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) जवान की मौत हो गई. इस घटना के बाद मृतक पीआरडी जवान के परिजनों से पुलिस के खिलाफ हंगामा भी किया. पीआरडी जवान जिला युवा कल्याण विभाग में तैनात था. वहीं इस मामले में पुलिस की तरफ से भी बयान आया है.

पुलिस ने बताया कि शनिवार 28 मार्च को दोपहर बाद करीब 3.15 बजे एमडीटी के माध्यम से थाना रायपुर को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया कि लाडपुर के पास महादेव फ्यूल पैट्रोल पंप पर एक व्यक्ति पेट्रोल भराने के बाद पैसे नहीं दे रहा है. साथ ही बताया गया था कि वो व्यक्ति शराब के नशे में धुत है और कर्मचारियों से बदतमीजी व झगड़ा भी कर रहा है. सूचना के आधार पर चीता पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस का कहना है कि चीता कर्मचारियों ने उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो शराब के नशे की हालात में किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था. इसके बाद चीता पुलिस की टीम उस व्यक्ति के उसके वाहन के साथ थाने ले आई. पुलिस पूछताछ में उस व्यक्ति ने अपना नाम सुनील रतूड़ी पुत्र शिवानन्द रतूड़ी निवासी 10 पीआरडी कॉलोनी तपोवन रोड़ देहरादून उम्र 45 वर्ष बामुश्किल बताया.

पुलिस ने जब सुनील रतूड़ी की एल्कोहल मीटर से जांच की तो उसका रिजल्ट 231.6 mg/100ml पाया गया. इसके बाद पुलिस ने शराब के नशे में धुत होकर वाहन चलाने के जुर्म धारा 185/207 एमवी एक्ट में सुनील रतूड़ी को गिरफ्तार कर कार्यालय में बैठाया दिया. इस दौरान सुनील रतूड़ी ने कार्यालय में भी काफी हंगामा किया.