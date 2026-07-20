Pushkar Brahma Temple : इंद्र देव से अच्छी बारिश के लिए कामना, हुआ पूजन और अभिषेक, मंदिर के खोले कपाट
पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर में पार्षद के रूप में विराजमान इंद्र देव मंदिर के खोले कपाट...
Published : July 20, 2026 at 7:07 PM IST
अजमेर: विश्व के इकलौते ब्रह्मा मंदिर में पार्षद के रूप में विराजमान भगवान इंद्र के कपाट सोमवार को प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के साथ खोल दिए गए. भगवान इंद्र की विधिवत पूजा अर्चना की गई. पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद ने भगवान इंद्र के मंदिर के कपाट खोले और पूजा अर्चना की. इस दौरान ब्रह्मा मंदिर के पुजारी और पुष्कर के स्थानीय लोग मौजूद रहे. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के संयोग से सोमवार से ही प्रदेश में वर्षा के योग बनना आरंभ हो गया है.
पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि पंचांग एवं ज्योतिष की गणना के अनुसार 20 जुलाई सोमवार से आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को हस्त नक्षत्र शिवयोग गरकरण सूर्य कर्क राशि में चंद्रमा कन्या में वर्षा का योग बनता है. यह योग सोमवार से आरंभ होगा जो पूरे राजस्थान में वर्षा का आगमन का कारक बनेगा.
पंडित दाधीच ने बताया कि वेद और शास्त्रों में उल्लेख है कि तीर्थ गुरु पुष्कर राज में ब्रह्मा जी के मंदिर में पार्षद के रूप में विराजमान भगवान इंद्र देव के मंदिर के कपाट खोलकर पूजन करने और उनके जल से अभिषेक करने से शीघ्र ही वर्ष का योग बनेगा. साथ ही अभिषेक का जल पुष्कर में प्रभावित करने से शीघ्र वर्ष का योग है.
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वर्षा आरंभ के साथ खुलते हैं भगवान इंद्र देव के कपाट : पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में धन कुबेर और भगवान इंद्र पार्षद के रूप में विराजमान है. धन कुबेर के मंदिर कपाट वर्ष में केवल धनतेरस के दिन ही खोले जाते हैं. जबकि भगवान इंद्र के मंदिर के कपाट वर्षा आरंभ में ही खोले जाते है.
इस बार वर्षा नहीं हो रही है और सावन माह को भी अब कुछ ही दिन शेष रह गए है. राजस्थान समेत देश में अच्छी बारिश की कामना के साथ भगवान इंद्र के कपाट खोलकर पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया है. भगवान इंद्र के आशीर्वाद से अच्छी बारिश होगी.