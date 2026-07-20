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Pushkar Brahma Temple : इंद्र देव से अच्छी बारिश के लिए कामना, हुआ पूजन और अभिषेक, मंदिर के खोले कपाट

कपाट खोलने से पहले किया विधिवत पूजन ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: विश्व के इकलौते ब्रह्मा मंदिर में पार्षद के रूप में विराजमान भगवान इंद्र के कपाट सोमवार को प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के साथ खोल दिए गए. भगवान इंद्र की विधिवत पूजा अर्चना की गई. पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद ने भगवान इंद्र के मंदिर के कपाट खोले और पूजा अर्चना की. इस दौरान ब्रह्मा मंदिर के पुजारी और पुष्कर के स्थानीय लोग मौजूद रहे. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के संयोग से सोमवार से ही प्रदेश में वर्षा के योग बनना आरंभ हो गया है. पुष्कर में ज्योतिष पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने बताया कि पंचांग एवं ज्योतिष की गणना के अनुसार 20 जुलाई सोमवार से आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को हस्त नक्षत्र शिवयोग गरकरण सूर्य कर्क राशि में चंद्रमा कन्या में वर्षा का योग बनता है. यह योग सोमवार से आरंभ होगा जो पूरे राजस्थान में वर्षा का आगमन का कारक बनेगा. इंद्र देव से अच्छी बारिश के लिए कामना, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)