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मोदी सरकार के 12 साल: प्रदेशभर के मंदिरों में गूंजी महाआरती, विकसित भारत के संकल्प के लिए हुई विशेष पूजा-अर्चना

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेशभर के मंदिरों में महाआरती गूंजी और विकसित भारत के संकल्प के लिए विशेष पूजा-अर्चना हुई.

मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा
मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में सीएम भजनलाल शर्मा (Photo Source- CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 11:02 AM IST

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जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा के विशेष जनजागरण अभियान के तहत प्रदेशभर में सत्ता और संगठन देवदर्शन पर निकले. व्यापक जनसंपर्क और जनजागरण अभियान के तहत बुधवार को प्रदेशभर के प्रमुख मंदिरों में महाआरती एवं विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया. ‘12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ अभियान के अंतर्गत सत्ता और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेताओं ने देवदर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना कर महाआरती में भाग लिया. वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने झारखंड महादेव मंदिर और प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की. इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

12 years of Modi government
संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने गोविंद देवजी मंदिर पहुंचे (Photo Source- BJP)

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सत्ता और संगठन देवदर्शन पर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में जयपुर सहित सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में महाआरती एवं विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया. इस दौरान राष्ट्र की उन्नति, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रार्थना की गई. भाजपा नेताओं ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य को जन-जन तक पहुंचाने और उसे जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

मदन राठौड़ ने झारखंड महादेव मंदिर में की पूजा
मदन राठौड़ ने झारखंड महादेव मंदिर में की पूजा (Photo Source- BJP)

विकसित भारत के संकल्प: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के संकल्प को जनआंदोलन बनाने का माध्यम भी है. उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

सीएम भजनलाल ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना की
सीएम भजनलाल ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना की (Photo Source- CMO)

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं. उन्होंने कहा कि देश ने इस अवधि में बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. राठौड़ ने कहा कि मंदिरों में आयोजित महाआरती और पूजा-अर्चना कार्यक्रम समाज को एक सूत्र में जोड़ने के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को जनभागीदारी से जोड़ने का कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है. इसी भावना के साथ प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

बीजेपी के सभी बड़े नेता मंदिरों में पहुंचे
बीजेपी के सभी बड़े नेता मंदिरों में पहुंचे (Photo Source- BJP)

राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित: प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा का यह विशेष अभियान 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा है. अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, प्राकृतिक खेती, योग और जनकल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 'एक पेड़ मां के नाम-हरियालो राजस्थान' अभियान के तहत वृक्षारोपण, साइकिल रैलियां, स्वच्छता अभियान, जनसुनवाई, चौपाल और प्रगति पथ यात्राओं के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह अभियान विकसित भारत के संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने और राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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