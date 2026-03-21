मुल्क में अमन-चयन और शांति के लिए दुआ की गई शाहजहांपुर में, बुलंदशहर में लोगों की बेहतरी के लिए उठे हाथ
मुल्क में अमन-चयन के साथ ईरान में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भी सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 10:27 AM IST
शाहजहांपुर/ बुलंदशहर: शाहजहांपुर और बुलंदशहर में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है. आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी ईद की नवाज पढ़ने के लिए बड़ी ईदगाह में हजारों लोग इकटठा हुएऔर खुदा के सज़दे में अपना सिर झुकाया.
कल ईद का चांद होने के बाद आज ईद होने का ऐलान कर दिया गया था. शाहजहांपुर की बड़ी ईदगाह में नवाज का वक्त सुबह साढ़े आठ बजे मुकर्रर किया गया था और सुबह से बच्चे बूढ़े और जवान खुशियों के साथ ईद की नवाज को अदा करने के लिए बड़ी ईदगाह में इकटठे हुए और शहर ईमाम ने लोगों को को नवाज पढ़वाई.
नवाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी. जिला प्रशासन और पुलिस आलाधिकारी मौजूद रहे.
नमाज के दौरान मुल्क में अमन-चयन और शांति के दुआ की गई इसके अलावा ईरान में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भी सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई. नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी. सभी ने एक दूसरे को गले लगा कर ईद की मुबारकबाद दी
बुलंदशहर के खुर्जा में मनाई गई ईद उल फित्र
बुलंदशहर में ईद-उल-फितर की नमाज कड़ी सुरक्षा और ड्रोन निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई. जिले भर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचे. जिले में कुल 155 ईदगाहों और 590 मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर देश की तरक्की और अमन-चैन की दुआ मांगी. त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। एडीएम, एसपी देहात, एसडीएम, सीओ सहित भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात की गई थीे. आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई थी।
नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी जिलाधिकारी श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भी जिले के नागरिकों को ईद की शुभकामनाएं दीं.