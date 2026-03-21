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मुल्क में अमन-चयन और शांति के लिए दुआ की गई शाहजहांपुर में, बुलंदशहर में लोगों की बेहतरी के लिए उठे हाथ

शाहजहांपुर में मनाई जा रही ईद. ( ETV Bharat )

शाहजहांपुर/ बुलंदशहर: शाहजहांपुर और बुलंदशहर में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है. आज शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में भी ईद की नवाज पढ़ने के लिए बड़ी ईदगाह में हजारों लोग इकटठा हुएऔर खुदा के सज़दे में अपना सिर झुकाया. कल ईद का चांद होने के बाद आज ईद होने का ऐलान कर दिया गया था. शाहजहांपुर की बड़ी ईदगाह में नवाज का वक्त सुबह साढ़े आठ बजे मुकर्रर किया गया था और सुबह से बच्चे बूढ़े और जवान खुशियों के साथ ईद की नवाज को अदा करने के लिए बड़ी ईदगाह में इकटठे हुए और शहर ईमाम ने लोगों को को नवाज पढ़वाई. नवाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी. जिला प्रशासन और पुलिस आलाधिकारी मौजूद रहे.

नमाज के दौरान मुल्क में अमन-चयन और शांति के दुआ की गई इसके अलावा ईरान में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए भी सामूहिक रूप से प्रार्थना की गई. नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी. सभी ने एक दूसरे को गले लगा कर ईद की मुबारकबाद दी