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काशी में बारिश के लिए शहनाई बजाकर भगवान इंद्र से की गई प्रार्थना, 36 घंटे में होगी घनघोर बारिश

गंगा की गोद में शहनाई बजाकर इंद्रदेव से बारिश कर भीषण गर्मी से राहत देंने की कामना.

काशी में बारिश के लिए शहनाई बजाकर भगवान इंद्र से की गई प्रार्थना
काशी में बारिश के लिए शहनाई बजाकर भगवान इंद्र से की गई प्रार्थना (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
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वाराणसी: काशी में भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है. इस बीच प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्ना ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर शहनाई बजाई और इंद्रदेव से बारिश कर भीषण गर्मी से राहत देंने की कामना की.
जानकारी के अनुसार, दशकों से भीषण गर्मी के दौरान प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित प्रसन्ना के जरिए मां गंगा में राग मेघ बजाया जाता है, जिसके बाद बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है. इस बार भी वाराणसी के रीवा घाट पर मां गंगा की गोद में काशी के शहनाई वादक ने विशेष पूजन दर्शन किया. इसके बाद राग बजाकर भगवान इंद्र से वर्षा की कामना की.

शहनाई वादक पंडित प्रसन्ना कहते हैं, "हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि भगवान इंद्र रागमेघ से खुश होते हैं और वर्षा करते है. इस लिए आज भी हम लोगों ने मां गंगा बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के साथ भगवान भास्कर और इंद्रदेव का पूजन किया. साथ ही उनसे इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 36 घंटे में घनघोर बारिश होगी.

शहनाई वादक पंडित प्रसन्ना (Video Credit : ETV Bharat)

पंडित प्रसन्ना ने बताया कि हमने राग में रिमझिम बरसे बदरिया, काले बदरा, मां गंगा, बरसो रे मेघ जैसे अलग-अलग राग गाए हैं. पंडित प्रसन्ना काशी के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं. यह बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी शहनाई वादन करते हैं. दूसरी ओर गर्मी की बात करें तो पूर्वांचल में भीषण गर्मी पड़ रही है. कभी-कभी बादल आ जाने से तेज धूप में कमी देखने को मिल रही है. लेकिन उमस भरी गर्मी ने हर किसी को परेशान कर रखा है.
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