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काशी में बारिश के लिए शहनाई बजाकर भगवान इंद्र से की गई प्रार्थना, 36 घंटे में होगी घनघोर बारिश

वाराणसी: काशी में भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है. इस बीच प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्ना ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर शहनाई बजाई और इंद्रदेव से बारिश कर भीषण गर्मी से राहत देंने की कामना की.

जानकारी के अनुसार, दशकों से भीषण गर्मी के दौरान प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित प्रसन्ना के जरिए मां गंगा में राग मेघ बजाया जाता है, जिसके बाद बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है. इस बार भी वाराणसी के रीवा घाट पर मां गंगा की गोद में काशी के शहनाई वादक ने विशेष पूजन दर्शन किया. इसके बाद राग बजाकर भगवान इंद्र से वर्षा की कामना की.



शहनाई वादक पंडित प्रसन्ना कहते हैं, "हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि भगवान इंद्र रागमेघ से खुश होते हैं और वर्षा करते है. इस लिए आज भी हम लोगों ने मां गंगा बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना के साथ भगवान भास्कर और इंद्रदेव का पूजन किया. साथ ही उनसे इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 36 घंटे में घनघोर बारिश होगी.