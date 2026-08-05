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कोटा में कमजोर मानसून : गड़े भैरूजी की पूजा कर बरसात की कामना, नगर निगम ने करवाई विधि-विधान से पूजा

रियासत काल में कोटा राज परिवार बारिश न होने पर भैरूजी की पूजा करवाता था, अब यह काम नगर निगम करवा रहा है.

Prayers offered to Gade Bhairuji
गड़े भेरुजी की पूजा करते श्रद्धालु (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 9:12 PM IST

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कोटा: पूरे हाड़ौती संभाग में इस बार मानसून कमजोर रहा है और औसत से काफी कम बारिश हुई है. अब तक कोटा में केवल 200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की गई है. ऐसे में कोटा में गड़े भैरूजी की पूजा की मांग उठने लगी थी. इसी को देखते हुए नगर निगम ने बुधवार को पाटनपोल स्थित गड़े भैरूजी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई.

भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद महेश गौतम (दिल्ली) ने कहा कि अच्छी बरसात की कामना के लिए यह पूजा आयोजित की गई. इसके लिए मंगलवार को खुदाई करके भैरूजी को बाहर निकाला गया और मंदिर की साफ-सफाई करवाई गई. बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था भी की गई. इसके बाद हाड़ौती में अच्छी बरसात नहीं होने से परेशान किसानों ‌व आमजन की भावनाओं को देखते हुए पूजा अर्चना की गई. पूजा के दौरान सैकड़ों क्षेत्रवासी पहुंचे और 'भैरव बाबा की जय' व 'इंद्र भगवान की जय' के जयघोष लगाते रहे. बाद में सभी ने भैरूजी की आरती भी की.

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गौतम ने बताया कि रियासत काल में कोटा राज परिवार बारिश न होने पर गड़े भैरूजी की पूजा करवाता था, जिसका खर्च दरबार से जारी होता था. बाद में नगर निगम ने यह परंपरा संभाल ली. पिछले 7 वर्षों में 2019, 2021, 2022 और 2023 में पूजा की गई, जबकि 2020, 2024 और 2025 में आवश्यकता नहीं पड़ी. इस वर्ष नगर निगम ने बजट जारी कर पूजा करवाई, जिसमें पंडित के भुगतान से लेकर ढोल-नगाड़े की व्यवस्था भी शामिल रही. किसानों और आमजन ने अच्छी बारिश की प्रार्थना की.

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GADE BHAIRUJI IN KOTA
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