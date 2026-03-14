बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना, उतारी गई मां गंगा की आरती...जानें क्यों ऐसा कर रहे लोग
ईरान-अमेरिका-इज़रायल युद्ध को जल्द रोकने के लिए वाराणसी में उठे हजारों हाथ. नमामि गंगे ने वैश्विक शांति के लिए विशेष प्रार्थना सभा करवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 4:24 PM IST
वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर शनिवार को नमामि गंगे ने वैश्विक शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई. ईरान और इज़रायल के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतार कर अर्जी लगाई.
नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों एवं आमजन ने हाथ जोड़कर प्रभु से इन देशों के बीच शांति स्थापित करने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके युद्ध की शांति के लिए प्रार्थना की गई.
नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने प्रार्थना करते हुए कहा कि विश्व शांति के लिए प्रार्थना का उद्देश्य संसार से युद्ध, नफरत और पीड़ा को मिटाकर प्रेम, सौहार्द और करुणा स्थापित करना है. हमने गंगा द्वार से गुहार लगाई है कि हे प्रभु, समस्त विश्व में, प्रकृति के हर तत्व में, और सभी मनुष्यों के हृदय में शांति फैले.
सभी देशों के नेता हिंसा छोड़ सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं, ताकि पृथ्वी पर सच्ची एकता और भाईचारा स्थापित हो. राजेश शुक्ला का कहना है कि बाबा विश्वनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द विश्व में शांति हो, क्योंकि हर हिस्से में हिंसा देखने को मिल रही है. इससे जनहानि हो रही है और लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ रहा है, इसलिए हमने बाबा विश्वनाथ से जल्द से जल्द इस युद्ध के खत्म होने की प्रार्थना की है.