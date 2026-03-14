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बाबा विश्वनाथ से की गई प्रार्थना, उतारी गई मां गंगा की आरती...जानें क्यों ऐसा कर रहे लोग

ईरान-अमेरिका-इज़रायल युद्ध को जल्द रोकने के लिए वाराणसी में उठे हजारों हाथ. ( ETV Bharat / AP )

वाराणसी: काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर शनिवार को नमामि गंगे ने वैश्विक शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई. ईरान और इज़रायल के बीच हो रहे युद्ध को रोकने के लिए श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतार कर अर्जी लगाई. नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों एवं आमजन ने हाथ जोड़कर प्रभु से इन देशों के बीच शांति स्थापित करने और निर्दोष लोगों की रक्षा करने की प्रार्थना की. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके युद्ध की शांति के लिए प्रार्थना की गई.