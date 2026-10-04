भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, रांची के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना
भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए रांची में विशेष पूजा अर्चना की गयी. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 12:14 AM IST
रांचीः भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए झारखंड सहित देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना किए जा रहे हैं.
राजधानी रांची के मेनरोड स्थित हनुमान मंदिर में आज शनिवार शाम बजरंगी पाठ और भजन कीर्तन कर कैप्टन स्मित मच्छार के दीर्घायु जीवन की कामना की गई. इस मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया जिसमें भाजपा नेता दीपक प्रकाश, रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
इस मौके पर सभी लोगों ने कैप्टन स्मित मच्छार के अदम्य साहस की सराहना करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की. बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कैप्टन स्मित मच्छार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि विकट परिस्थिति में उन्होंने विमान में सवार 174 लोगों का जान बचाया और उस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे.
भाजपा नेता रमेश सिंह ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छार घायल अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इतने यात्रियों को लेकर सकुशल लैंडिंग कराया. हम सभी उनके दीर्घायु और जल्द स्वस्थ होने के लिए बजरंगबली से प्रार्थना कर रहे हैं.
कैप्टन स्मित मच्छार से पीएम मोदी ने भी की बात
विशेष पूजा अर्चना के दौरान हनुमान मंदिर में डिजिटल मोड में कैप्टन स्मित मच्छार क साथ पीएम मोदी की बातचीत प्रदर्शित की गई. इससे पहले आज पहाड़ी मंदिर में हवन पूजन कर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कैप्टन स्मित मच्छार के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
बता दें कि बीते दिनों दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान के दौरान कॉकपिट में हुई एक हिंसक घटना में कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बावजूद उन्होंने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान में सवार 174 यात्रियों की जान बचाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने और प्रार्थना की अपील के बाद, देश भर में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना हो रही हैं.
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