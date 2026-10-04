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भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, रांची के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना

रांची के मंदिर में विशेष पूजा ( ETV Bharat )

रांचीः भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए झारखंड सहित देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना किए जा रहे हैं.