ईरान और इजरायल युद्ध पर लगे विराम, हरिद्वार के मदरसे में मांगी गई दुआ

हरिद्वार: अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है. जिससे कहीं गम तो कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही इजरायल और ईरान में चल रहे युद्ध की भयंकर तस्वीरें भी सामने आ रही है. ऐसे में युद्ध विराम को लेकर दुनिया के कई देशों में दुआ मांगी जा रही है. हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया ईदगाह में भी दोनों देशों के बीच युद्ध रुकने की दुआ मांगी गई.

दुआ मांगने वालों में मदरसे के मौलाना समेत मुस्लिम समाज के कई लोग शामिल रहे. मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि रमजान के पाक महीने में दोनों देशों में अमन शांति बनी रहे. यही दुआ की जा रही है. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों को सामने आकर चल रहे युद्ध को रोकने की पहल करनी चाहिए. ताकि, कई लोगों की जान बच सके और बड़ा युद्ध होने से रोका जा सके.