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अभिनेता टाइगर श्रॉफ की सलामती के लिए अजमेर दरगाह में दुआ...जानिए वजह

अजमेर: शहर की प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सोमवार को बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की सलामती की दुआ की गई. दरगाह में दुआ की गई कि टाइगर श्रॉफ के जीवन में आए समस्त संकट ख्वाजा गरीब नवाज की मेहरबानी से जल्द दूर हों.

खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि टाइगर श्रॉफ और उनके पिता जैकी श्रॉफ की अजमेर दरगाह से बेहद आस्था है. यही वजह है कि ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी सेहत और जीवन में खुशियों के साथ सलामती की दुआ मांगी गई. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सितारों पर इस तरह के कायराना हमले मानवता को तार तार करते हैं. ऐसी घटनाओं से बॉलीवुड के चाहने वालों के दिलों को ठेस पहुंचती है. जैकी श्रॉफ अजमेर शरीफ में हाजिरी लगा चुके हैं. वहीं उनके बेटे टाइगर के साथ सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी के अच्छे रिश्ते हैं.

खादिम सैयद कुतुबुद्दीन बोले... (ETV Bharat Ajmer)

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यह था मामला: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम मुंबई में जानलेवा हमला हुआ. घटना में ड्राइवर और उनके साथ एक अन्य जख्मी हो गया. मुंबई के जुहू पुलिस थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने टाइगर की गाड़ी पर गोली चलाई थी. उनकी कार पर 5 राउंड फायरिंग हुई थी. हालांकि हमले में टाइगर सुरक्षित बच गए थे, लेकिन कांच के टुकड़े और गनपाउडर के कारण उनके हाथ और सीने पर मामूली चोटें आई.

कोटा से तीन बदमाश गिरफ्तार: इधर, कोटा पुलिस ने टाइगर पर फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन बदमाशों को दबोचा. कोटा सिटी पुलिस की शुरुआती पूछताछ में हमले की चौंकाने वाली 'इनसाइड स्टोरी' सामने आई. शुरुआती पूछताछ में पता चला कि तीनों शूटर्स को विदेश में बैठा अनिल पंडित हैंडल कर रहा था. चौंकाने वाली बात है कि जब बदमाशों ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर गोलियां चलाईं, उस वक्त भी अनिल पंडित फोनलाइन पर उनके साथ लाइव जुड़ा था. यह पूरी गैंग बातचीत के लिए आम कॉलिंग या व्हाट्सएप का नहीं, बल्कि 'जंगी ऐप' का इस्तेमाल कर रही थी. पकड़े जाने के डर से ये बदमाश काम होते ही अपने मोबाइल और सिम कार्ड को तुरंत तोड़कर फेंक देते थे. कोटा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिए आरोपियों का CCTV वीडियो भी सामने आया है. इसमें पुलिस इन्हें लाती दिख रही है.