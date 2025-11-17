सऊदी अरब बस हादसा : अजमेर शरीफ में उठे दुआ के हाथ, मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि
अजमेर शरीफ में जायरीन, खादिम सहित अन्य लोगों ने सऊदी अरब हादसे में मारे गए लोगों के लिए दुआ की.
Published : November 17, 2025 at 4:45 PM IST|
Updated : November 17, 2025 at 4:58 PM IST
अजमेर : सऊदी अरब सड़क हादसे को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह में दुआएं और श्रद्धांजलि दी गई. विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह की शाहजानी मस्जिद में दुआ का आयोजन हुआ. इसमें दरगाह के खादिम सैय्यद सुल्तान रोमी बाबा ने हादसे में मारे गए लोगों की मगफिरत और उनके रिश्तेदारों को सब्र की दुआ मांगी.
इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे जायरीन ने भी दुआ में हाथ उठाए और 45 भारतीयों की मौत पर गम का इजहार किया. चिश्ती ने बताया कि सऊदी हुकूमत हाजियों और जायरीन (श्रद्धालुओं) के लिए दुनिया की सबसे बेहतर इंतजामी व्यवस्था उपलब्ध कराती है, लेकिन जिस तरह श्रद्धालुओं की बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई और हैदराबाद के तीर्थ यात्रियों की मौत हुई, ये हादसा बेहद दर्द भरा है और अफसोसजनक भी. ऐसे में सऊदी हुकूमत को चाहिए कि आगे ऐसे हादसे न हों, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं.
उन्होंने कहा कि मक्का मदीना शरीफ में दुनिया भर के अकीदतमंद पहुंचते हैं और ऐसी पवित्र स्थल की जगह पर दुखद हादसा होना बेहद खेद प्रकट करता है. गरीब नवाज सेवा समिति ने भी सऊदी हुकुमत से हाजियों और जायरीन अकीदतमंदों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है. सऊदी अरब में बद्र और मदीना के बीच मुफरहाट इलाके में बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई. टक्कर के कारण बस में आग लग गई, जिससे बस में सवार लगभग सभी लोग हताहत हो गए. बस में सभी उमराह के लिए गए थे. बस में 46 लोग सवार थे, जिसमें से 45 की मौत हो गई, केवल एक की जान बची है.