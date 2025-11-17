ETV Bharat / state

सऊदी अरब बस हादसा : अजमेर शरीफ में उठे दुआ के हाथ, मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि

सऊदी अरब बस हादसे में मरने वालों के लिए दुआ की गई ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : सऊदी अरब सड़क हादसे को लेकर अजमेर शरीफ दरगाह में दुआएं और श्रद्धांजलि दी गई. विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह की शाहजानी मस्जिद में दुआ का आयोजन हुआ. इसमें दरगाह के खादिम सैय्यद सुल्तान रोमी बाबा ने हादसे में मारे गए लोगों की मगफिरत और उनके रिश्तेदारों को सब्र की दुआ मांगी. इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे जायरीन ने भी दुआ में हाथ उठाए और 45 भारतीयों की मौत पर गम का इजहार किया. चिश्ती ने बताया कि सऊदी हुकूमत हाजियों और जायरीन (श्रद्धालुओं) के लिए दुनिया की सबसे बेहतर इंतजामी व्यवस्था उपलब्ध कराती है, लेकिन जिस तरह श्रद्धालुओं की बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई और हैदराबाद के तीर्थ यात्रियों की मौत हुई, ये हादसा बेहद दर्द भरा है और अफसोसजनक भी. ऐसे में सऊदी हुकूमत को चाहिए कि आगे ऐसे हादसे न हों, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं.