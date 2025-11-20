ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण; पहले दिन हुआ प्रायश्चित पूजन, महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा, अतिथियों को दिया जाएगा विशेष प्रसाद

राम मंदिर में आज से प्रारंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान 25 नवंबर तक चलेंगे. प्रतिदिन 6 घंटे पूजन का कार्यक्रम चलेगा.

महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा.
महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:36 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या : राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पहले पांच दिवसीय अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो गए हैं. गुरुवार को सबसे पहले प्रायश्चित कर्म पूजा की विधिवत पूजन की गई. सरयू तट पर कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र पत्नी के साथ यजमान बने, जबकि कर्मकांड काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री और आचार्य जयप्रकाश सहित अन्य वैदिक आचार्य ने किया.

राम मंदिर में आज से प्रारंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान 25 नवंबर तक चलेंगे. ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले 7000 अतिथियों, सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं को विशेष प्रसाद उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है. इसके लिए ट्रस्ट 10 हजार डिब्बे तैयार करा रहा है. 26 नवंबर को राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी ट्रस्ट विशेष लड्डू प्रसाद उपलब्ध कराएगा.

551 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा : गुरुवार को पीला वस्त्र धारण किए 551 मात्र शक्तियों ने सरयू तट से कलश यात्रा निकाली, जिसमें बीच-बीच में धार्मिक जय घोष करते हुए 151 वैदिक बटुक भगवा ध्वज लेकर कदम ताल किया. महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए. कलश यात्रा सरयू तट से वीणा चौराहा और फिर राम पथ से होते हुए, श्रंगार हाट, दशरथ महल, रंग महल बैरियर से होते हुए यज्ञ मंडप पहुंची. सरयू जल से अन्य कर्मकांड प्रारंभ किया गया.

अतिथियों को दिया जाएगा विशेष प्रसाद. (Video Credit; ETV Bharat)

यजमान व राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि ध्वजारोहण से पहले होने वाले धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं. पहले दिन प्रायश्चित पूजन संपन्न हुआ है. सरयू घाट से हजारों की संख्या में बहनें कलश लेकर चलीं. प्रतिदिन 6 घंटे पूजन का कार्यक्रम चलेगा.

श्रद्धालुओं को ट्रस्ट बांटेगा 50 कुंतल लड्डू : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निगरानी में शुद्ध देसी घी से प्रसाद तैयार किया जा रहा है. आयोजन के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया, 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होने जा रहा है. इस आयोजन में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश से 7000 अतिथि इस कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए आनंद का क्षण है और आने वाले सभी अतिथियों को भगवान का प्रसाद बांटा जाएगा. अतिथियों के लिए मुख्य रूप से 10,000 विशेष पैकेट में लड्डू को तैयार किया जा रहा है. 26 नवंबर से प्रारंभ हो रहे दर्शन में आने वाले भक्तों को भी यह प्रसाद उपलब्ध हो सके इसके लिए लगभग 50 कुंतल लड्डू तैयार किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर की शादियों में बंगाल और बेंगलुरु से मंगाए जा रहे फूल, काशी के जयमाल की डिमांड सबसे ज्यादा

Last Updated : November 20, 2025 at 9:12 PM IST

TAGGED:

FLAG HOISTING IN AYODHYA RAM TEMPLE
AYODHYA RAM TEMPLE
PRAYASCHITTA PUJA RAM TEMPLE
अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारी
FLAG HOISTING IN AYODHYA RAM TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.