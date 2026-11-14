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प्रयागराज की हवा बेहद खराब, AQI 300; प्रदूषण के कारण छाई घनी धुंध, अगले हफ्ते से बढ़ेगी ठंड

प्रयागराज की हवा बेहद खराब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : संगमनगरी में ठंड की दस्तक के साथ हवा भी जहरीली होती जा रही है. शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 तक पहुंच गया. इससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. शुक्रवार शाम दर्ज किया गया 300 का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) यह साफ संकेत दे रहा है कि प्रयागराज की हवा अभी भी खुली सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं है.

प्रयागराज में प्रदूषण की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सुबह के वक्त शहर के अधिकांश हिस्सों में धुंध और जहरीले स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दे रही है. आंकड़ों पर नजर डालें तो दीपावली के ठीक बाद सोमवार को शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर को पार करते हुए 500 से ऊपर चला गया था. इसके बाद बुधवार को इसमें मामूली सुधार हुआ और यह 356 पर आया, जो शुक्रवार सुबह तक घटकर 300 पर पहुंच गया.

ऐसे समझें AQI गुणवत्ता के बारे में. (Photo Credit; ETV Bharat) वातावरण में PM2.5 और PM10 जैसे अति सूक्ष्म और हानिकारक कण आम जनजीवन के स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बने हुए हैं. इन प्रदूषित कणों के कारण लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश, लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस जहरीली हवा का सबसे ज्यादा और गंभीर असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पहले से ही श्वसन संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों पर पड़ने की आशंका है. AQI का मानक और उसका स्वास्थ्य पर असर. (Photo Credit; ETV Bharat) स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि जब तक हवा की गुणवत्ता सामान्य नहीं हो जाती, तब तक लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है. घर से बाहर निकलते समय सामान्य कपड़े या सर्जिकल मास्क के बजाय अच्छी फिटिंग वाले N95 मास्क का ही उपयोग करें, क्योंकि यही सूक्ष्म कणों से बचाव करने में सक्षम है. इसके अलावा, सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का असर सबसे ज्यादा होता है, तब टहलने या खुले में व्यायाम करने से बचना चाहिए.