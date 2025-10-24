सऊदी में फंसे प्रयागराज के युवक ने रोते हुए लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार, कहा- रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा
युवक ने सोशल मीडिया X पर वीडियो जारी किया है. रोते हुए कह रहा है कि मुझे मेरी मां के पास जाना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 8:39 PM IST
प्रयागराज : सऊदी अरब में फंसे प्रयागराज के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है. युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि किसी तरह उसे भारत बुला लिया जाए. वह अपनी मां के पास जाना चाहता है. युवक की पहचान हंडिया तहसील के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर छतौना गांव के इंद्रजीत भारती उर्फ अंकित भारती के रूप में हुई है.
वीडियो में युवक स्थानीय भाषा में कहता है, भइया हमार घर इलाहाबाद बाय, ठीक. अउर हमरे गांव कै नाम शेखपुर बाय. थाना सराय ममरेज तहसील हंडिया. हम भइया सउदी आय हयी. अउर हिंयै फंसी गई हई. कफील (स्पॉन्सर) हमार पासपोर्ट लई लिहै बाय. जब हम कही थी कि हमका घर जाना है तब हमके मारत बाय. कहत बाय जान से मारि देब.
माननीय विदेश मंत्री @DrSJaishankar जी तत्काल संज्ञान मे ले, प्रयागराज हंडिया प्रतापपुर का रहने वाला फंसा सऊदी अरब मे...— कल्पना श्रीवास्तव 🇮🇳 (@Lawyer_Kalpana) October 23, 2025
पार्ट 1 सभी भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी सहायता हो पाए 🙏 pic.twitter.com/5op97otITq
बोला- मर जाऊंगा : भइया ई वीडियो एतना शेयर करा एतना शेयर करा कि इंडिया आप सबके सपोर्ट से आई सकी. चाहे मुसलमान होय चाहे हिंदू. भाई-बहन, प्लीज हेल्प कर दो..मैं मर जाऊंगा. मुझे मेरी मां के पास जाना है. भाई प्लीज जितना हो सके यह वीडियो उतना शेयर करो. भाई देखो (रेगिस्तान दिखाता हुआ) दूर-दूर तक कोई नहीं है यहां. देख लो भाई प्लीज प्लीज मर जाऊंगा भाई. ये वीडियो शेयर करो कि प्रधानमंत्री तक यह वीडियो जानी चाहिए प्लीज.
पासपोर्ट काफील ने जब्त किया : वीडियो में इंद्रजीत भावुक होकर कह रहा है कि वह सऊदी अरब में रेगिस्तान में फंस गया है. उसका पासपोर्ट कफील यानी स्पॉन्सर ने जब्त कर लिया है. जिन शर्तों पर उन्हें नौकरी के लिए भेजा गया था, वहां पहुंचने पर सब कुछ बदल गया. उसे ऊंट चराने का काम दिया गया है, जबकि वादा किसी दूसरे काम का था.
विदेश मंत्री से मांगी मदद : इस घटना ने एक बार फिर विदेश में काम करने वाले भारतीय मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पासपोर्ट जब्त होना और अनुबंध के विपरीत काम सौंपना गंभीर मामला है. परिवार ने प्रशासन और विदेश मंत्रालय से जल्द कार्रवाई की अपील की है, ताकि इंद्रजीत सुरक्षित घर लौट सकें. एडवोकेट कल्पना श्रीवास्तव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से तत्काल मदद की अपील की है.
एसीपी बोले- परिवार ने नहीं मांगी मदद : एसीपी सराय ममरेज, अतुल मिश्रा का कहना है कि वीडियो की जानकारी हुई है, पर अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी नहीं हुई है. परिवार के सदस्यों ने भी थाने में कोई मदद नहीं मांगी है. अगर परिवार की तरफ से कोई मदद मांगी जाती है, तो प्रयागराज पुलिस तत्परता से काम करेगी और प्रयास करेगी कि युवक सकुशल अपने घर पहुंच जाए.
