सऊदी में फंसे प्रयागराज के युवक ने रोते हुए लगाई पीएम मोदी से मदद की गुहार, कहा- रेगिस्तान में ऊंट चरवाया जा रहा

युवक ने रोते हुए मदद की लगाई गुहार. ( Photo Credit; Social Media X )

प्रयागराज : सऊदी अरब में फंसे प्रयागराज के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है. युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि किसी तरह उसे भारत बुला लिया जाए. वह अपनी मां के पास जाना चाहता है. युवक की पहचान हंडिया तहसील के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के शेखपुर छतौना गांव के इंद्रजीत भारती उर्फ अंकित भारती के रूप में हुई है. वीडियो में युवक स्थानीय भाषा में कहता है, भइया हमार घर इलाहाबाद बाय, ठीक. अउर हमरे गांव कै नाम शेखपुर बाय. थाना सराय ममरेज तहसील हंडिया. हम भइया सउदी आय हयी. अउर हिंयै फंसी गई हई. कफील (स्पॉन्सर) हमार पासपोर्ट लई लिहै बाय. जब हम कही थी कि हमका घर जाना है तब हमके मारत बाय. कहत बाय जान से मारि देब. बोला- मर जाऊंगा : भइया ई वीडियो एतना शेयर करा एतना शेयर करा कि इंडिया आप सबके सपोर्ट से आई सकी. चाहे मुसलमान होय चाहे हिंदू. भाई-बहन, प्लीज हेल्प कर दो..मैं मर जाऊंगा. मुझे मेरी मां के पास जाना है. भाई प्लीज जितना हो सके यह वीडियो उतना शेयर करो. भाई देखो (रेगिस्तान दिखाता हुआ) दूर-दूर तक कोई नहीं है यहां. देख लो भाई प्लीज प्लीज मर जाऊंगा भाई. ये वीडियो शेयर करो कि प्रधानमंत्री तक यह वीडियो जानी चाहिए प्लीज.