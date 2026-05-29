ETV Bharat / state

प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों की टूटतीं उम्मीदें; ​भट्टी जैसे तपते कमरों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कर रहे पढ़ाई

प्रयागराज : देश के कोने-कोने से आकर प्रयागराज में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों के सपनों पर भीषण गर्मी, महंगाई और बुनियादी समस्याओं का साया है. इस भीषण तपिश में हर दिन औसतन 4 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है. इसके अलावा महंगाई ने सारा बजट बिगाड़ रखा है. रसोई गैस और किराए के मकानों के बढ़े दामों ने बेहाल कर रखा है. अव्वल तो छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं.

प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

मात्र 15 दिन पहले एसएससी, सीजीएल (SSC CGL) की तैयारी करने प्रयागराज आए अरविन्द जैसे हजारों छात्र यहां के आर्थिक बोझ से डरे हुए हैं. घर से आने वाला पैसा बेहद सीमित है. जबकि शहर में 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गैस मिल रही है. बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं होता है. खाने पर भी महंगाई की मार पड़ रही है. इसके अलावा भीषण गर्मी में किराए के कमरों में कूलर आदि चलाना बजट से बाहर हो रहा है. मकान मालिक भारी-भरकम बिजली का बिल थमा रहे हैं.

बेली गांव के रहने वाले रवि प्रजापति ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयागराज में किराए का कमरा लिया है. रवि का कहना है कि घरवालों की उम्मीदें और सफल होने का दबाव हर वक्त पीछा करता रहता है, लेकिन यहां की अव्यवस्था हमारा हौसला तोड़ रही है. कोचिंग संस्थानों की भारी-भरकम फीस के अलावा बुनियादी सुविधाएं न होना परेशानी का सबब बना हुआ है. यहां गर्मी में बिजली की आंख-मिचौली और बारिश में जलभराव-बाढ़ समस्या बनती है.