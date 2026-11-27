प्रयागराज में सैलून पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए हमलावरों ने चलाईं कई राउंड गोलियां
जार्जटाउन थाने क्षेत्र के अल्लापुर में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:06 AM IST
प्रयागराज : प्रयागराज में जार्जटाउन के अल्लापुर में उस समय अफरातफरी मच गई जब सैलून पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइकसवार 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. युवक को 4 गोलियां लगी हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. मृतक की पहचान अल्लापुर के पूरा दलेल निवासी अरविंद पासी (32) के रूप में हुई है. हालांकि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि अरविंद मौसी के घर जाने के लिए सेविंग कराने पहुंचा था. अरविंद हत्या के एक मामले में गवाह था. उस पर गवाही देने से बार रोका जा रहा था और सुलह की धमकी दी जा रही थी. इसी रंजिश में हत्या की गई.
बताया गया कि अरविंद नाई की दुकान पर बैठा था. इसी दौरान बाइकसवार तीन लोग पहुंचे. एक ने नाई के सिर पर तंमचा लगा दिया. बाकी दो लोगों ने अरविंद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. अरविंद को 4 गोलियां लगी हैं. एक गोली उसके सिर, दूसरी पीठ और तीसरी व चौथी पेट के पास लगी है.
डीसीपी सागर जैन का कहना है कि वारदात शाम 6 और 6:30 बजे के बीच हुई थी. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि वारदात को अंजाम इलाके के एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर के करीबियों ने अंजाम दिया है. हालांकि अभी तक मामले में परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है. घटना को लेकर सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है.
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