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प्रयागराज में सैलून पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए हमलावरों ने चलाईं कई राउंड गोलियां

प्रयागराज में युवक की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : प्रयागराज में जार्जटाउन के अल्लापुर में उस समय अफरातफरी मच गई जब सैलून पर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइकसवार 3 अज्ञात हमलावरों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. युवक को 4 गोलियां लगी हैं. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमलावरों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है. मृतक की पहचान अल्लापुर के पूरा दलेल निवासी अरविंद पासी (32) के रूप में हुई है. हालांकि अभी तक परिजनों की तरफ से कोई तहरीर पुलिस को नहीं मिली है।





परिजनों ने पुलिस को बताया कि अरविंद मौसी के घर जाने के लिए सेविंग कराने पहुंचा था. अरविंद हत्या के एक मामले में गवाह था. उस पर गवाही देने से बार रोका जा रहा था और सुलह की धमकी दी जा रही थी. इसी रंजिश में हत्या की गई.