ETV Bharat / state

प्रयागराज में कान्हा के जन्मोत्सव पर दंगल; गोहरी के अखाड़े में "तूफानी" ने लहराया परचम

सनातन परंपरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी केवल व्रत-पूजन का पर्व नहीं, बल्कि शौर्य, शक्ति और शरीर-साधना का भी उत्सव माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण और दाऊ बलराम स्वयं श्रेष्ठ मल्ल (पहलवान) थे. मथुरा में अत्याचारी कंस के दरबार में चाणूर और मुष्टिक जैसे महाबलियों का मानमर्दन श्रीकृष्ण और बलराम ने मल्लयुद्ध के जरिए ही किया था. इसके अलावा महाभारत काल में जरासंध का वध भी भीम द्वारा इसी मल्लविधा से हुआ था.

प्रयागराज : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को गोहरी पॉलिटेक्निक प्रांगण में भारतीय मल्लविधा और लोक-संस्कृति की तस्वीर देखने को मिली. दंगल कमेटी द्वारा आयोजित विराट दंगल में काली घाटी फाफामऊ के पहलवान "तूफानी" ने अपने हैरतअंगेज दांव-पेंच से महफिल लूटी. इस मौके पर बालिकाओं ने भी कुश्ती के दांव पेंच दिखाए.



भारत की अखाड़ा संस्कृति में अखाड़े की माटी को साक्षात ‘धरती माता’ और पवनपुत्र हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर माटी पूजन कर अखाड़े में उतरने से आत्मबल, शौर्य और धर्म की रक्षा की प्रेरणा मिलती है. सदियों से ग्रामीण अंचलों में कान्हा के जन्मोत्सव पर अखाड़ों का सजना इसी द्वापरकालीन शौर्य परंपरा को जीवंत रखने का प्रतीक है.

आयोजकों के साथ पहलवान. (Photo Credit : ETV Bharat)





गोहरी के प्रांगण में मुकाबले की शुरुआत अखाड़ा पूजन और ‘जय कन्हैया लाल की’ व ‘बजरंग बली की जय’ के गगनभेदी जयकारों के साथ हुई. पहलवानों ने पहले अखाड़े की पवित्र माटी को नमन कर अपने माथे पर लगाया और फिर धोबी पछाड़, कलाजंग व ढाक जैसे पारंपरिक दांवों का प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से जुटे पहलवानों के बीच चले मुकाबलों ने हजारों दर्शकों में रोमांच भर दिया.



फाइनल मुकाबला बेहद कड़ा रहा. पहलवान तूफानी और निखिल के बीच काफी देर तक चली उठापटक के बाद तूफानी ने फुर्ती दिखाते हुए निखिल की दोनों पीठ जमीन पर टिका दीं. इस आयोजन में खेल प्रेमियों के साथ-साथ आयोजक मंडल के हरसू प्रकाश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे. विजेता को 11 हजार रुपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया.

यह भी पढ़ें : साड़ी में दंगल, हमीरपुर की महिलाओं की ये अनोखी कुश्ती आपको हैरान कर देगी

यह भी पढ़ें : कन्नौज में कुश्ती दंगल का आयोजन; देश-विदेश के पहलवानों ने दिखाया दमखम