प्रयागराज में छह माह की बेटी संग विवाहिता ने दी जान, दहेज हत्या में पति व बहनोई गिरफ्तार

प्रयागराज : कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता ने अपनी छह महीने की मासूम बेटी के साथ संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या कर ली. मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. इसके बाद पुलिस ने पति और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव की है. बीते शनिवार को सूचना मिली थी कि गांव में एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि घूरपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गड़रिनतारा गांव निवासी राम गणेश की बहन सोनम पटेल की शादी वर्ष 2018 में बड़गोहना खुर्द गांव निवासी ज्ञान सिंह से हुई थी.

वर्ष 2023 में ज्ञान सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके एक साल बाद परिवार की सहमति से सोनम की शादी ज्ञान सिंह के भाई शिव बाबू से करा दी गई थी. ज्ञान सिंह की मौत के बाद परिवार को दुर्घटना बीमा के रूप में 14 लाख रुपये मिले थे. इसमें से चार लाख रुपये ज्ञान सिंह के माता-पिता को दिए गए थे. जबकि 10 लाख रुपये सोनम के खाते में जमा थे.

मायके पक्ष (सोनम के परिजन) का आरोप है कि इसी रकम को लेकर ससुराल वाले सोनम पर लगातार दबाव बना रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. रुपयों को लेकर बीती गुरुवार रात पति-पत्नी के बीच विवाद भी हुआ था. इसके बाद शुक्रवार को सोनम और उसकी छह माह की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मायके पक्ष के राम गणेश व अन्य परिजनों को आरोप है कि शिवबाबू और उसके बहनोई ने मिलकर हत्या की है.