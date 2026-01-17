ETV Bharat / state

प्रयागराज में छह माह की बेटी संग विवाहिता ने दी जान, दहेज हत्या में पति व बहनोई गिरफ्तार

कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. 10 लाख रुपयों को लेकर विवाद था.

सोनम पटेल व मासूम सृष्टि. फाइल फोटो
सोनम पटेल व मासूम सृष्टि. फाइल फोटो (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता ने अपनी छह महीने की मासूम बेटी के साथ संदिग्ध परिस्थिति में आत्महत्या कर ली. मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. इसके बाद पुलिस ने पति और उसके बहनोई को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि घटना कौंधियारा थाना क्षेत्र के बड़गोहना खुर्द गांव की है. बीते शनिवार को सूचना मिली थी कि गांव में एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ सुसाइड कर लिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि घूरपुर थाना क्षेत्र के देवरिया गड़रिनतारा गांव निवासी राम गणेश की बहन सोनम पटेल की शादी वर्ष 2018 में बड़गोहना खुर्द गांव निवासी ज्ञान सिंह से हुई थी.

वर्ष 2023 में ज्ञान सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके एक साल बाद परिवार की सहमति से सोनम की शादी ज्ञान सिंह के भाई शिव बाबू से करा दी गई थी. ज्ञान सिंह की मौत के बाद परिवार को दुर्घटना बीमा के रूप में 14 लाख रुपये मिले थे. इसमें से चार लाख रुपये ज्ञान सिंह के माता-पिता को दिए गए थे. जबकि 10 लाख रुपये सोनम के खाते में जमा थे.

मायके पक्ष (सोनम के परिजन) का आरोप है कि इसी रकम को लेकर ससुराल वाले सोनम पर लगातार दबाव बना रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. रुपयों को लेकर बीती गुरुवार रात पति-पत्नी के बीच विवाद भी हुआ था. इसके बाद शुक्रवार को सोनम और उसकी छह माह की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मायके पक्ष के राम गणेश व अन्य परिजनों को आरोप है कि शिवबाबू और उसके बहनोई ने मिलकर हत्या की है.

डीसीपी के मुताबिक सोनम के भाई राम गणेश की तहरीर पर पति शिव बाबू और उसके बहनोई लक्ष्मण पटेल के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा. प्रथमदृष्टया मामला रुपयों के विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : पत्नी की हत्या कर शव के साथ रात भर सोता रहा पति, बच्चे दूसरे कमरे में डर से दुबके रहे

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने 9 घंटे में सॉल्व किया केस

TAGGED:

WOMAN INFANT DAUGHTER SUICIDE
DOWRY KILLING IN PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ CRIME
DOWRY HARASSMENT
SUICIDE IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.