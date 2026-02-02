ETV Bharat / state

प्रयागराज बनेगा देश का बड़ा रेल हब; तीन घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली

केंद्रीय बजट 2026 में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली – वाराणसी रूट शामिल है.

PRAYAGRA RAIL HUB
बजट में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली – वाराणसी रूट शामिल. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय बजट में घोषित सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली–वाराणसी रूट को शामिल किए जाने के बाद प्रयागराज को राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख रेल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है.

प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरू होने पर प्रयागराज से दिल्ली की दूरी लगभग तीन घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि वाराणसी की यात्रा एक घंटे से भी कम समय में संभव होगी.

हाई स्पीड नेटवर्क केवल समय की बचत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएगा. माघ मेला और कुंभ जैसे आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने में यह ढांचा गेमचेंजर साबित हो सकता है.

सिग्नल आधुनिकीकरण से कम होगी लेटलतीफी

बजट में रेलवे ट्रैक उन्नयन और अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. नई तकनीक खासकर कोहरे के दौरान ट्रेनों की देरी कम करने में मदद करेगी. डिजिटल इंटरलॉकिंग और आधुनिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू होने से प्रयागराज होकर गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगा.

200 से 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मौजूदा ट्रैक से अलग विशेष लाइन पर विकसित होगा. इस पर ट्रेनें 200 से 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी. चर्चा है कि आगे चलकर इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी की ओर प्रस्तावित कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है. ऐसा होने पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा.

सूबेदारगंज और छिवकी स्टेशन का होगा विस्तार

हाई स्पीड नेटवर्क के साथ शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के उन्नयन की भी योजना है. सूबेदारगंज और छिवकी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, आधुनिक प्रतीक्षालय और बेहतर सिग्नल सिस्टम के लिए अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद है.

साथ ही प्रयागराज से लखनऊ, पटना और दिल्ली के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं.

इनर रिंग रोड परियोजना को भी मिलेगी रफ्तार

रेल विकास के समानांतर शहर की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में इनर रिंग रोड परियोजना के दूसरे चरण पर भी काम तेज होने की उम्मीद है. इस चरण में करछना से सोरांव तहसील तक 42 किमी लंबी सड़क बनाई जानी है. इसके लिए करीब 321 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 6200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.

परियोजना में 54 अंडरपास, चार फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और गंगा व यमुना पर दो बड़े पुल शामिल हैं. यमुना पर 1200 मीटर और गंगा पर 3500 मीटर लंबे फोर लेन पुल प्रस्तावित हैं. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है.

प्रयागराज को क्या होगा फायदा

  • दिल्ली और वाराणसी से तेज और सीधी कनेक्टिविटी
  • बड़े आयोजनों में ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद
  • ट्रेनों की समयबद्धता और सुरक्षा में सुधार
  • शहर का राष्ट्रीय ट्रांजिट और लॉजिस्टिक हब के रूप में उभार

ये भी पढ़ें - बजट में रेल मंत्रालय को 140367.13 करोड़ रुपये का आवंटन

TAGGED:

PRAYAGRAJ TO DELHI
VARANASI HIGH SPEED RAIL
ANDE BHARAT PRAYAGRAJ
UNION BUDGET 2026
PRAYAGRA RAIL HUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.