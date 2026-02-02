ETV Bharat / state

प्रयागराज बनेगा देश का बड़ा रेल हब; तीन घंटे में पहुंचेंगे दिल्ली

बजट में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली – वाराणसी रूट शामिल. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय बजट में घोषित सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में दिल्ली–वाराणसी रूट को शामिल किए जाने के बाद प्रयागराज को राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख रेल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है.

प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरू होने पर प्रयागराज से दिल्ली की दूरी लगभग तीन घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि वाराणसी की यात्रा एक घंटे से भी कम समय में संभव होगी.

हाई स्पीड नेटवर्क केवल समय की बचत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभाएगा. माघ मेला और कुंभ जैसे आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित करने में यह ढांचा गेमचेंजर साबित हो सकता है.

सिग्नल आधुनिकीकरण से कम होगी लेटलतीफी

बजट में रेलवे ट्रैक उन्नयन और अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. नई तकनीक खासकर कोहरे के दौरान ट्रेनों की देरी कम करने में मदद करेगी. डिजिटल इंटरलॉकिंग और आधुनिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लागू होने से प्रयागराज होकर गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और समयबद्ध हो सकेगा.

200 से 320 किमी प्रति घंटा की रफ्तार

हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मौजूदा ट्रैक से अलग विशेष लाइन पर विकसित होगा. इस पर ट्रेनें 200 से 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी. चर्चा है कि आगे चलकर इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी की ओर प्रस्तावित कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है. ऐसा होने पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आएगा.