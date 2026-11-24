रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी; बेंगलूर के लिए चलेंगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें, बिहार से दक्षिण-पश्चिम भारत जाने वाली 5 विशेष गाड़ियों को भी हरी झंडी
उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज से दो साप्ताहिक विशेष ट्रेन समेत 7 स्पेशल रेलगाड़ियों को हरी झंडी दी है. समयसारिणी जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 2:12 PM IST
प्रयागराज : ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने प्रयागराज जंक्शन और सूबेदारगंज से बेंगलूर के लिए दो साप्ताहिक विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. साथ ही प्रयागराज छिवकी के रास्ते बिहार (दानापुर, सहरसा और दरभंगा) से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, एर्नाकुलम और मैसूर जाने वाली पांच अन्य विशेष गाड़ियों का भी संचालन किया जाएगा.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार इन विशेष रेल सेवाओं के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक के बीच रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा. इससे खास तौर पर रोजगार, शिक्षा, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए दक्षिण व पश्चिम भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
प्रयागराज और सूबेदारगंज से बेंगलूर के लिए साप्ताहिक स्पेशल : दिसंबर में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज और सूबेदारगंज से श्री एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल (एस.एम.वी.टी.) बेंगलुरु के मध्य दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
प्रयागराज–एसएमवीटी बेंगलूर साप्ताहिक स्पेशल (04151/04152) : गाड़ी संख्या 04151 प्रत्येक बुधवार (16 व 23 दिसंबर 2026) को प्रयागराज जंक्शन से शाम 18:00 बजे प्रस्थान कर मानिकपुर, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, टीकमगढ़, ललितपुर, बीना, इटारसी, नागपुर और सिकंदराबाद होते हुए शुक्रवार रात 21:00 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04152 प्रत्येक शनिवार (19 व 26 दिसंबर) को बेंगलुरु से सुबह 07:00 बजे चलकर सोमवार सुबह 06:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 24 कोच (01 एसी द्वितीय, 03 एसी तृतीय, 11 स्लीपर, 07 सामान्य व 02 एसएलआर) होंगे.
सूबेदारगंज–एसएमवीटी बेंगलूर साप्ताहिक स्पेशल (04171/04172) : गाड़ी संख्या 04171 प्रत्येक शुक्रवार (11, 18 व 25 दिसंबर 2026) को सूबेदारगंज से रात 21:20 बजे रवाना होकर मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और सिकंदराबाद के रास्ते सोमवार रात 21:00 बजे बेंगलूर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04172 प्रत्येक सोमवार (14, 21 व 28 दिसंबर) को बेंगलूर से सुबह 07:00 बजे चलकर बुधवार सुबह 04:30 बजे सूबेदारगंज लौटेगी. इसमें कुल 20 कोच (01 एसी प्रथम सह द्वितीय, 02 एसी तृतीय, 09 स्लीपर, 06 सामान्य व 02 एसएलआर/डी) लगाए जाएंगे.
प्रयागराज छिवकी होकर गुजरेंगी 5 अन्य स्पेशल ट्रेनें
नवंबर के अंतिम सप्ताह में एकल फेरे (वन-वे/स्पेशल) वाली 5 ट्रेनें संचालित होंगी. जिनका ठहराव प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर होगा.
दानापुर-बेंगलूर-दानापुर स्पेशल (03241/03242) : गाड़ी संख्या 03241 (25 नवंबर को) दानापुर से रात 20:45 बजे चलकर अगले दिन तड़के 04:10 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और बेंगलूर कैंट जाएगी. वापसी में 03242 (28 नवंबर को) बेंगलुरु से 15:00 बजे चलकर प्रयागराज छिवकी (11:40 बजे) होते हुए दानापुर पहुंचेगी.
दानापुर-अहमदाबाद वन-वे स्पेशल (03223) : यह ट्रेन 25 नवंबर को रात 22:30 बजे दानापुर से चलकर अगली सुबह 05:30 बजे प्रयागराज छिवकी आएगी और सतना, कटनी, उज्जैन, रतलाम व वडोदरा (छायापुरी) होते हुए अहमदाबाद पहुंचेगी.
सहरसा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सहरसा अनारक्षित स्पेशल (05587/05588) : गाड़ी संख्या 05587 (25 नवंबर को) सहरसा से 17:45 बजे प्रस्थान कर अगली सुबह 07:55 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी. वापसी में 05588 (27 नवंबर को) एलटीटी (मुंबई) से सुबह 08:30 बजे चलकर अगले दिन सुबह 06:15 बजे छिवकी होते हुए सहरसा जाएगी.
दानापुर-एर्नाकुलम वन-वे स्पेशल (03221) : यह गाड़ी 26 नवंबर को दानापुर से रात 22:45 बजे चलकर अगली सुबह 05:40 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और जबलपुर, नागपुर, विजयवाड़ा व कोयंबटूर के रास्ते एर्नाकुलम जाएगी.
दरभंगा-मैसूर वन-वे स्पेशल (05513) : 27 नवंबर को दरभंगा से सुबह 04:20 बजे चलकर यह ट्रेन उसी दिन शाम 16:40 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी और इटारसी, पुणे, हुबली व बेंगलुरु सिटी होते हुए मैसूर जाएगी.
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