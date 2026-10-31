प्रयागराज में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर प्रशासन की सख्ती: फूलपुर एसडीएम ने BDO और BEO को जारी की चेतावनी
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर एसडीएम ने खंड विकास अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी समेत कई अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:48 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. निर्वाचन आयोग की प्राथमिकताओं में ढिलाई बरतने वाले मातहतों पर नकेल कसते हुए उप जिलाधिकारी फूलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है.
ईआरओ नेट पोर्टल पर फॉर्मों के समयबद्ध निस्तारण और 'बुक ए कॉल विद BLO' जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर एसडीएम ने कई जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है. प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान यह साफ तौर पर सामने आया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों के निस्तारण की रफ्तार तय मानक से काफी धीमी है.
दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी: काम की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी फूलपुर ने स्पष्ट शब्दों में सभी जिम्मेदार अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. लोकतंत्र के इस महापर्व की मजबूत नींव केवल और केवल मतदाता सूची की शुद्धता पर टिकी होती है. ऐसे में ई-सेवाओं और फॉर्मों के समय से निपटारे में तनिक भी शिथिलता अथवा टालमटोल करना पूरी तरह से अक्षम्य माना जाएगा.
अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल: एसडीएम फूलपुर ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के दायित्वों को संभाल रहे अधिकारियों को काम में तुरंत सुधार लाने की अंतिम चेतावनी दी है. जारी चेतावनी पत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी फूलपुर और खंड विकास अधिकारी फूलपुर का नाम शामिल है. इसके अलावा खंड विकास अधिकारी सहसों, खंड शिक्षा अधिकारी बहादुरपुर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलपुर को भी कार्यशैली सुधारने को कहा गया है. एसडीएम की इस सीधी और कड़ी कार्रवाई से तहसील और ब्लॉक स्तर के पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है.
'बुक ए कॉल विद बीएलओ' और ईआरओ नेट पर नजर: समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खास तौर पर निर्देशित किया गया कि ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ के जरिए आने वाली मतदाताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए. आम नागरिकों की हर जिज्ञासा और समस्या का निपटारा बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर होना अनिवार्य है. इसके साथ ही ERO-Net पोर्टल पर मिलने वाले सभी आवेदनों को तय समय-सीमा के भीतर सत्यापित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन की इस कड़ी चौकसी का मकसद हर हाल में पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है.
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