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प्रयागराज में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर प्रशासन की सख्ती: फूलपुर एसडीएम ने BDO और BEO को जारी की चेतावनी

समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है. निर्वाचन आयोग की प्राथमिकताओं में ढिलाई बरतने वाले मातहतों पर नकेल कसते हुए उप जिलाधिकारी फूलपुर ने कड़ा रुख अपनाया है.

ईआरओ नेट पोर्टल पर फॉर्मों के समयबद्ध निस्तारण और 'बुक ए कॉल विद BLO' जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में लापरवाही पाए जाने पर एसडीएम ने कई जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी कर दिया है. प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान यह साफ तौर पर सामने आया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत दावों और आपत्तियों के निस्तारण की रफ्तार तय मानक से काफी धीमी है.

दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी: काम की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी फूलपुर ने स्पष्ट शब्दों में सभी जिम्मेदार अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का शत-प्रतिशत पालन कराना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. लोकतंत्र के इस महापर्व की मजबूत नींव केवल और केवल मतदाता सूची की शुद्धता पर टिकी होती है. ऐसे में ई-सेवाओं और फॉर्मों के समय से निपटारे में तनिक भी शिथिलता अथवा टालमटोल करना पूरी तरह से अक्षम्य माना जाएगा.